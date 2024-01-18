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著重內地人意見？ 議員憂「小紅書治港」

香港新聞組／香港18日電
立法會議員引述有市民意見指，港府面對內地網民對香港的評論時，往往會高度重視，反而香港市民持續發表的意見則未獲同等重視，易令人產生「小紅書治港」的觀感。示意圖。（取材自界面新聞）
立法會議員引述有市民意見指，港府面對內地網民對香港的評論時，往往會高度重視，反而香港市民持續發表的意見則未獲同等重視，易令人產生「小紅書治港」的觀感。示意圖。（取材自界面新聞）

近年不少內地網民在社交平台「小紅書」發表和香港相關的言論，選委界立法會議員謝偉俊表示，有市民反映內地居民言論往往獲港府高度重視，反觀不少香港市民持續發表意見，卻遲遲未能得到官方同等重視及回應，容易令人覺得厚此薄彼，甚至「小紅書治港」的觀感。政制及內地事務局局長曾國衛書面回覆稱，無論是在本地或內地社交媒體提出有關香港的意見，政府都同等重視。

香港01報導，謝偉俊舉例指出，航空公司的機組人員對內地乘客作出不尊重言行，特首隨即高調回應，指事件「傷害了香港和內地同胞的感情」；因應有內地旅客來港期間疑受不禮貌對待，當局隨即鼓勵業界推廣禮貌活動；除夕「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演過後，大量內地旅客滯留街頭，內地網民批評香港欠缺應急措施，待薄旅客，政府又隨即舉行跨部門會議制訂措施迅速回應。

報導稱，謝偉俊稱有市民反映，內地居民言論往往獲港府高度重視，反觀香港不少市民的持續意見，例如要求在經濟低潮時期，停供或政府代供強積金、退稅、「撤辣」、減印花稅、寬免自住物業地租、增加公共牙科服務為基層市民提供根管治療、鑲牙及植牙等私人市場收費高昂的服務等，卻遲遲未能得到官方同等重視及回應，容易令人產生厚此薄彼，甚至「小紅書治港」的觀感。

大公文匯全媒體報導，政制及內地事務局局長曾國衛書面答覆表示，港府在考慮制訂各政策措施時，一直秉持「以人為本」的施政理念，並透過不同渠道聽取市民各界的訴求和意見，以採取合適安排回應市民所需。無論是在本地或內地社交媒體提出有關香港的意見，政府都同等重視。

香港 港府 小紅書

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