小摩：資本增值稅在港難推 樓市或恐慌拋售

投行摩根大通（JPM）16日發表報告指，資本增值稅在香港難以推行，因為有關稅制完全違背香港的低稅理念。（中通社）

市場有傳香港 政府會研究開徵資本增值稅以應對財赤，社會各界對此持不同意見。投行摩根大通（JPM，財經界俗稱「小摩」）昨發表報告指，有關稅制完全違背香港的低稅理念，而且新加坡 也沒有資本增值稅，故此相信會引來業界參與者的強烈反對，香港樓市可能在實施前會出現恐慌性拋售，從而對樓價造成短期壓力，料不太可能在港實施。

文匯報報導，小摩在報告指出，即使引入資本增值稅，亦可能只會限於某些情況下，例如只針對在2年或3年內轉售。這樣做法將有助減低短期恐慌性拋售的潛在影響。從長期來看，實施資本增值稅的國家(例如美國)，多年來樓價一直呈穩定上升趨勢，因此只實施資本增值稅未必會引起長期樓價的調整。小摩稱，香港樓市仍然低迷，減息不會如預期那麼快來臨，直至更強勁的積極催化劑出現前，對地產行業仍保持謹慎態度。

據報導，就萬一開徵資本增值稅會對樓市帶來什麼影響，近日有網民指出，近年入市業主面對樓價節節下跌，隨時要「抬錢」蝕讓離場，更遑論要付增值稅，但十年前、甚至數十年前在老牌藍籌屋苑以低價置業的業主，相信所受打擊最深。

如以英國資產增值稅稅率作參考，當地以1.2萬英鎊（約1.5萬美元）畫界，售出投資 物業利潤低於此水平，稅率為18%，超過此門檻時就飆至28%。若套用在去年7月份一宗美孚新邨百老匯街單位成交，原業主的1370方呎四房單位持貨21年，以1995萬港元（約255萬美元）沽出，大賺1475萬港元（約188.4萬美元），以最高稅率28%計，此成交需繳稅413萬港元（約52.7萬美元）。

報導指出，中原集團創辦人施永青早前表示，香港不但要維護資金的出入自由，還應維持簡單且低的稅制。資本增值稅是一種很複雜的稅制，推行起來成本很高，如是令資本增值稅的稅率不可能太低，否則政府可能收不到實際的得益。香港只有一個天然港口，沒有太多的其他自然資源，相當依靠海外資金願意來香港作投資。所以香港歷來都不徵收資本增值稅，怕這樣會阻嚇資金來香港投資。

報導稱，祥益地產總裁汪敦敬也認為，樓市股市現時只是一個低迷的時候，是周期性會發生的事，「其實是不需要增加稅項，增加稅項會有好多副作用，政府應該研究如何活躍成交。」 汪敦敬又指，「同意(資本增值稅)是有殺傷性，所以覺得政府不會自毀長城。」他表示，其實樓市還有很多辣招未優化，現時應該做的是進一步優化市場，令市場可以如常運作。