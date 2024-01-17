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港垃圾費飆10倍 逾千院舍頭痛 月增數萬元開支盼豁免

香港新聞組／香港17日電
香港垃圾徵費將於4月1日起實施，特首李家超16日表示，政府會通過宣傳及不同政策配合，確保減少混亂，相信不會影響客源。（中通社）
香港垃圾徵費將於4月1日起實施，特首李家超16日表示，政府會通過宣傳及不同政策配合，確保減少混亂，相信不會影響客源。（中通社）

垃圾徵費4月1日開始實施，措施對各行各業均有不同程度影響，除了物業管理及清潔業，每日產生大量垃圾的全港逾1100間安老院、殘疾院舍，亦為要配合措施而發愁。有院舍負責人表示，院友每日使用大量紙尿片、醫療物資、個人用品等，塞爆幾個100公升垃圾袋，料屆時垃圾費將飆升10倍，加上逾75%院友靠微薄綜援生活，難以承擔額外垃圾費，希望政府予以豁免。

綜合大公、文匯報報導，垃圾徵費影響各家各戶及不同的商業機構，安老業是繼物管及清潔業後，另一個影響較大的行業。香港安老服務協會執委李輝昨天表示，垃圾徵費政策令全港逾1100間院舍十分頭痛：「每間院舍的院友由數十至數百人不等，每天產生大量各類醫療和生活垃圾，如使用過的醫療物資、紙尿片、廢紙巾、廚餘、個人生活用品等，每個院舍每天都需棄置大量垃圾，垃圾房堆積如山。」

目前這些垃圾都由院友、工作人員以各種二次使用的塑料膠袋或垃圾袋包紮好，棄置到裝有100公升大垃圾袋的垃圾桶，裝滿後再紮好送進垃圾房，每天垃圾收集車要來兩、三次運走堆積如山的垃圾。

再加上院舍經常會棄置大型垃圾，如廢棄輪椅、桌椅、床鋪、離院或去世院友物品等，以往送到垃圾站即可，日後要額外購買指定標籤，安排人手綑紮等。「目前院舍每月購買垃圾袋等開支由1、2000港元至5、6000港元不等，垃圾徵費後費用飆升10倍，每月增加數萬元垃圾費開支，令院舍難以負擔。」李輝說。

她認為，垃圾徵費的原意是鼓勵市民減廢，但紙尿片等用品是院友每日必需品，不會因為垃圾徵費減少使用，反而因為部分物品帶有排洩物，若積夠量才由指定垃圾袋包裹，期間會發出異味，以及影響衞生，故必須用普通小膠袋綁起，再由大型指定垃圾袋收集起來，「指定垃圾袋重新包起小袋垃圾，這樣反而增加膠袋使用量，起不到減塑目標。」若不進行「開包檢查、重新包裝」，又很可能被政府檢控重罰，令院舍管理者陷入兩難。

政府已豁免85萬公屋居民、15萬三無大廈、5萬鄉郊居民垃圾收費，為期六個月，期間會向他們每月提供20個容量為15公升的指定垃圾袋。李輝建議，政府把豁免範圍擴大至院舍業。

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