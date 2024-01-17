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深圳「一簽多行」研復 旅業：未見日日來港需求

香港新聞組／香港17日電

香港特首李家超昨日出席行政會議前表示，正與內地相關單位探討恢復深圳居民「一簽多行」及增加「個人遊」城市的可行性，冀可盡快與內地達成共識，稱正積極與內地討論開通更多24小時通關的口岸等措施；但旅業認為，目前未觀察到深圳人有「日日來香港」的需求。

明報報導，旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，以往亦曾建議擴展「個人遊」城市，樂見政府推動，指恢復深圳居民「一簽多行」或會令更多人到市面消費或購物，惟相關旅客亦非旅遊業的目標客群，旅遊業未能因此受惠。

據報導，楊淑芬說，開放更多內地城市對旅遊業肯定有幫助，即使內地旅客訪港的需求與以往有別，政府亦會有其他措施應對，例如協助業界發展深度遊。她指出，內地一線城市近乎全部已開放「個人遊」，惟不少二線城市尚未囊括，但具體應優先開放什麼省市、什麼省市訪港需求更多，則未有相關資料。

立法會旅遊界議員姚柏良表示，開放更多「個人遊」城市會增加旅客，報導指出，他建議將「一簽多行」擴展至其他城市，舉例稱可將有航班直達香港、或高鐵可到達的城市納入其中，如廣西一帶現時並非「一簽多行」，當地居民頗受香港劇集等文化影響，倘開放可吸引他們訪港。

報導說，至於政府提出與內地商討24小時通關口岸及相關措施，姚柏良認為政府應全面檢視陸路口岸，調整服務時間，建議深圳灣口岸24小時通關，其他口岸則適當調整服務時間。

另外，今年首4個月香港將舉行40多項大型活動和國際會議，包括下星期由政府及貿發局舉辦的第十七屆亞洲金融論壇，料有逾3000名來自全球各地的金融和商界人士參與，當中包括各國財金官員、央行及監管機構代表等，近70個內地及海外商貿團已確認出席，亦有東南亞、日韓、中東、澳洲，以及歐美等地的商貿代表出席。

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