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香港平均壽命 男80.7歲女86.8歲 媲美日本新加坡

香港新聞組／香港17日電
香港男女平均壽命分別達到80.7及86.8歲，隨著人口老齡化，晚期病患長者不斷攀升，賽馬會推行「賽馬會安寧頌」計畫，在社區及安老院舍推行安寧服務。（中通社）
香港男女平均壽命分別達到80.7及86.8歲，隨著人口老齡化，晚期病患長者不斷攀升，賽馬會推行「賽馬會安寧頌」計畫，在社區及安老院舍推行安寧服務。（中通社）

香港政府統計處出版最新一期「香港統計月刊」，當中分析香港與其他國家的平均預期壽命，2022年香港男性平均預期壽命為80.7歲，女性更長、達86.8歲，可媲美日本及新加坡等正經歷低死亡率的經濟體；出生嬰兒10年間跌逾6成，2022年僅3萬2501人。

明報報導，據統計，香港男女於2022年的平均預期壽命均較2021年略減，不過整體（1991至2022年）仍呈上升趨勢，亦與其他死亡率低的國家相近。日本男女平均預期壽命分別為81.1歲和87.1歲，略高於香港。至於新加坡，男性平均預期壽命與香港相同，女性就低於香港、為85.2歲。與法國、丹麥、瑞典、挪威等歐洲國家相比，港人的平均預期壽命都差不多。

值得關注的是，近年出生率持續下跌，活產嬰兒數目由2012年的9萬1558人跌至2022年僅3萬2501人，10年間下跌超過6成。至於粗出生率(按每千名人口計算)由為2012年的12.8，重挫跌至2022年的4.4；登記結婚數目減半，從2012年的6萬0459，降至2022年的3萬0012。

統計月刊同時分析香港過去30年的標準化死亡率，由1991年每1000人有11.8人死亡，下跌至2021年的6.9人；不過到2022年受新冠疫情影響，死亡率顯著回升至每千人有8.4人死亡。香港在2020至2022年，每年死亡人數均逾5萬，其中2022年升至6萬3692人，而2019年死亡人數為4萬8957。

香港01報導，報告還顯示，2022年香港死亡人數及死亡率皆上升，死亡人數達至6萬3692人，較2021年大增24%。由2001年至2022年間，腫瘤、呼吸系統疾病及循環系統疾病一直為港人死亡的主要原因，但去到2022年，呼吸系統疾病，包括2019冠狀病毒病則取代腫瘤，成為港人死亡的首要原因。在2022年，呼吸系統疾病、腫瘤及循環系統疾病分別佔男性死亡數目的 37%、25% 及 17%；而女性的相對數字分別為 33%、24% 及17%。

香港 腫瘤 新加坡

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