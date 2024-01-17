冒充日貨供應港府 口罩商判罰4.6萬美元

香港政府物流服務署於2020年以近1億港元（約1277萬美元）向本地供應商訂購3000萬個、聲稱日本 製造的外科口罩 ，惟發現大部分口罩在內地生產。涉案供應商早前承認18項供應已應用虛假商品說明的貨品罪，昨在區院被判罰款36萬港元（約4.6萬美元）。

明報報導，對於辯方陳辭稱，供應商因日本口罩無來貨，遂以合規格的內地口罩替代，法官李俊文認為並非有力求情，強調產地來源重要，否則毋須在合約列明，又指本案影響公眾利益。

報導指出，被告柏迪環球有限公司、公司董事劉溱洺及銷售代表張嘉傑原本否認36項供應已應用虛假商品說明的貨品罪受審，其後兩人獲撤控，供應商則認罪，昨由劉溱洺代表出庭。

案情透露，2020年2月，柏迪代表張嘉傑聯絡物流署表示，可供應日本生產的口罩並簽署合約，但於同年7至8月間向物流署供應了約1250萬個口罩，訛稱商品是日本生產。

據報導，法官引述辯方求情稱，日本生產商未能供應口罩，在催促下推搪延誤，於是柏迪另覓符合要求的內地生產商替代。辯方陳辭稱，柏迪着重口罩品質，所提供口罩不比原本便宜，並非以低成本牟利。隨着疫情 過去，柏迪業務大不如前、財政虧損，更面對政府循民事追討約9774萬港元（約1248.8萬美元）；而且本案去年初開審，押後至今月續審，辯方認為構成延誤。

法官拒絕接納辯方求情，認為被告只是沒導致案情嚴重或加刑因素，當時全球口罩供應緊張，本案涉及虛假說明、款項達4127萬港元（約527萬美元），影響公眾利益，須在刑罰反映。另外，日本公司證人因身體狀况未能來港作供，案件沒有延誤或不公。