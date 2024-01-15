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國泰航空迎接首批中國空服員 新人月薪可達2萬港幣

記者黃雅慧／即時報導
國泰航空首批逾百名大陸空服員本月起已陸續投入服務。（路透）
國泰航空首批逾百名大陸空服員本月起已陸續投入服務。（路透）

國泰航空去年5月爆發歧視非英語乘客後，新招聘的首批逾百名中國空服員本月起已陸續投入服務。綜合明報、香港01等港媒報導，國泰航空去年8月首次到中國舉行招聘會，接獲逾2,000份申請，最終聘用逾100人。據悉，新入職每月總收入可達港幣1.7萬至2萬元。

國泰航務部安全訓練經理胡懿琪表示，空服員皆通過七周培訓，前16日為安全訓練，內容包括急救、利用滑梯協助乘客疏散、救火等，其餘為服務技巧訓練。

報導指出，曾任職歐洲航空公司、來自南京的空服員吳先生，其首程服務香港往返吉隆坡的航班。他說，曾有香港乘客向他索取毛毯（毛氈），但普通話類似「毛巾」，導致誤理解為「毛巾」。他認為自己有需要提升粵語水平，有助於融入香港的生活。

國泰服務董事吳潔文指出，雖然國泰目前空服員人手足夠，仍需繼續招聘，目標為2025年公司將有一萬名空服員，其中15%、即1,500人來自中國，屆時中國將成為香港之後空服員第二大來源地。

吳潔文稱，國泰未來將持續在中國舉行招聘會，本月12日至13日已在北京舉辦，16至18日將在廣州招聘。國泰去年全年招聘1,000名空服員，相信今年會招到更多人，有信心可達到明年的招聘目標。

國泰航空空服員在去年5月被指歧視非英語乘客引發軒然大波，涉事的三名空服員全部遭到解僱。國泰航空並於6月中旬發出內部通訊，宣布7月起開始在中國招聘空服員，且8月起所有往返中國的航班都會有普通話機艙廣播；此外還新增津貼，獎勵會使用「多於一種亞洲語言」的空服員。

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