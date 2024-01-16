香港5大學 非本地生學費增3.6至10.3%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 特首李家超於最新施政報告提出要發展香港成為國際專上教育樞紐，包括在2024/25學年起將八所資助大學（八大）非本地本科生上限提升一倍至學額總數40%，為吸引全港尖子學生提供更大空間。隨著新學年招生工作開展，八大陸續落實相關財務及配套安排。

文匯報報導，最新資料顯示，2024/25學年共有5所大學調高非本地生本科生學費，當中香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學及香港科技大學每年學費上調1.5萬元（港元，下同，約1917.5美元），加幅約一成，而香港教育大學則加費3.6%。

多所大學都表示，新學年不會一下子「用盡」學額上限，而是按實際情況循序漸進增加非本地收生，並設多項不同獎學金、交流、實習及研究計畫等，豐富教育內容，以吸引和支援各地優秀人才赴港升學 發展。

因應國際專上教育樞紐的目標，特區政府亦提出增加獎學金計畫，並繼續推展各大學多項宿舍項目。由於增收非本地生基本不涉額外公帑，相關學費及資源事宜是其中一大受關注因素。

根據八大回覆文匯報查詢及收生網頁資料顯示，有5所大學將會在新學年增加非本地生學費，其中，理大、城大及浸大均由14.5萬元增加至16萬元，加幅10.3%；科大則加費9.7%至17萬元；而教大由14萬元增加3.6%至14.5萬元。

此外，香港大學、香港中文大學及嶺南大學則保持非本地生學費不變，惟港大仍以18.2萬元居八大之首。

對於非本地生加費情況，教大指，該校因應疫情已連續五年凍結學費，經參考其他本地大學的學費水平後作出加費；理大則表示不時會檢討各類課程的學費，考慮包括課程成本等因素。

中大、理大、城大及教大都表示，為響應港府 打造香港成為國際專上教育樞紐，將於新學年起循序漸進逐步增加招收非本地生的本科名額。當中，中大計畫於2024/25學年將招收內地高考生名額由100名增加至400名