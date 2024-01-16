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曾助八仙嶺大火傷患 香港整形名醫車禍亡

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港灣仔前晚發生涉及的士釀成2死1傷的奪命車禍。一輛的士在菲林明道及港灣道十字路口被雙層城巴攔腰狂撼後，打橫推前約5米才停下，車上兩名男女乘客當場頭部重創昏迷，分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院後相繼不治。

大公、文匯報報導，59歲男死者是曾為八仙嶺大火6名燒傷個案進行整形手術的「整形名醫」何維新。至於的士女司機則受輕傷，事後被警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕。警方正調查意外原因，初步不排除是的士衝燈肇禍。

另有拍攝片段可見，在發生意外後救護人員到場前，的士上兩名頭部重傷昏迷的男女乘客，由途人抬離車廂急救。其中一名傷者在的士右邊地上由途人施行心外壓急救時，其手腳一度有擺動，似恢復知覺，另有人則在旁不斷打電話求助，不久救援人員趕抵現場。

據悉，首先被送往律敦治醫院搶救的米姓女乘客（47歲），是內地人，延至當晚10時08分不治，另一名何姓男乘客，則被送到瑪麗醫院搶救，惜同在當晚11時18分傷重不治。至於被撞的士上郭姓女司機（33歲）亦因手部受傷，被送往律敦治醫院治理後，再被轉往東區醫院留醫。城巴陳姓男車長（30歲）則無受傷，事後在場協助警方調查。

警方表示嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。對此，警方必定嚴正執法，絕不姑息。

據悉此次灣仔車禍中，男死者是59歲的整形手術名醫何維新，他曾幫助1996年八仙嶺大火6名燒傷的傷者進行整形手術。在何維新離世噩耗傳出後，多名業界醫生昨日紛紛在Facebook發文悼念，均感難過和惋惜，形容何維新是一名「受人歡迎的朋友」，同時亦是一位「了不起的老師」。香港整容外科及醫學美容醫學會會員之一、整形外科醫生王偉康表示，自己與何維新畢業於同一大學，兩人已認識數十年。他形容何維新是「一位好能幹的醫生」，為人處事有風度、面面俱圓，經常代表學會及香港前往外地參與醫學會議。

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