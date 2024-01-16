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累蝕3億美元 逾40年歷史澳門賽馬4月起停辦 遣散570人

香港新聞組／香港16日電
澳門賽馬公司去年向澳門政府提出申請，解除經營賽馬專營批給合同。（取材自臉書）
澳門賽馬公司去年向澳門政府提出申請，解除經營賽馬專營批給合同。（取材自臉書）

澳門賽馬會日漸式微，近年經營出現困難，累積虧損逾25億（澳門元，下同，約3.1億美元），向澳門政府申請交回專營權獲接納，4月起終止逾40年歷史的賽馬，289匹賽駒一年內轉運其他地區，570名員工遣散。此前新加坡也宣布10月結束百年歷史的賽馬。

綜合明報等港媒報導，當局表示，澳門馬會近年收入大幅減少，至2022年全年入場只有3.8萬人次，去年更跌至2.9萬，全年投注額只有1.4億元，繳各項稅款約1600萬元，對澳門政府收入影響不大，故提早解除專營權。馬會表示，因經營困難解除合同，土地會採無償歸還，同時馬匹擬運到內地。

澳門賽馬會身為澳門賽馬車會，於1989年易手並發展成為舉辦平地賽馬之澳門賽馬會，不過翌年就出現財政困難，1991年由「賭王」何鴻燊旗下的港澳財團收購，其後不斷推新措施，曾簽發練馬師牌照予香港藝人陳百祥和香港評馬人董驃，投注額一度飆升，服役馬數目一度逾1200匹，比起香港同期更多。

香港賽馬會昨回應查詢時表示，得悉澳門賽馬會及賽馬業務今年4月1日結束，對此深感可惜。馬會稱一直與澳門馬會緊密合作以推廣賽馬，而澳門馬會也是該會眾多匯合彩池合作伙夥伴之一。目前亞洲以至全球賽馬業均面對多方面嚴峻挑戰，包括全球經濟衰退、非法外圍莊家，以及其他社交娛樂活動帶來的激烈競爭。

香港評馬同業協進會主席、資深賽馬評述員卡洛斯表示，澳門賽馬因澳門人口少及多不參與賽馬活動，而三年疫情亦令港人對澳門賽馬興趣減少，難以繼續營運。他指，近年香港賽馬活動亦面對嚴峻挑戰，香港馬會開辦全球匯合彩池，是令香港賽馬投注額保持升勢的重要舉措；另針對香港馬迷日漸老化、其他消閒娛樂方式的競爭，馬會亦透過舉辦不同活動，例如安排人氣偶像在賽馬日現場表演等吸引年輕人。

澳門賽馬公司去年向澳門政府提出申請，解除經營賽馬專營批給合同。（取材自臉書）
澳門賽馬公司去年向澳門政府提出申請，解除經營賽馬專營批給合同。（取材自臉書）

有不具名澳門練馬師表示，自去年已流傳澳門馬會申請交回專營權，亦有指由其他財團接管，澳門馬會一直未與員工商討解僱事宜。該練馬師認為澳門馬會經營不善，獲批延續專營權，卻不願投資，以致連年虧蝕，認為馬會有一定責任，他希望澳門馬會按法例向員工賠償。

除賽馬場外，澳門之前還擁有亞洲最後一個賽狗場──逸園賽狗場，亦於2018年7月20日關閉，結束了80多年的賽狗歷史。

澳門 香港 新加坡

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