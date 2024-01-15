資金湧港 財爺：去年存款增5% 北水320億美元買股

香港財政司司長陳茂波指出，去年全年總存款預計增長超過5%，加上約2500億港元經「南向通」流入港股，目前香港資金仍處於「淨流入」；圖為銅鑼灣街頭。（香港中通社）

香港 財政司司長陳茂波昨晚啟程前往瑞士達沃斯，出席今日起一連5天的世界經濟論壇年會，他發表網誌表示，面對全球高息環境和外圍不利因素，過去一年香港資產市場備受壓力，但實存的投資 機遇變得更為吸引，初步數字顯示去年全年總存款預計增長超過5%，加上去年約2500億港元（約320億美元）經「南向通」流入香港股票市場，反映資金仍處於「淨流入」狀態。

綜合大公、文匯報報導，陳茂波昨日在特許公認會計師公會的活動致詞表示，香港過去一年錄得3.2%經濟增長，現正預備下月底的財政預算 案，形容滿腦子都是公共財政的可持續事項；現時在準備新年度財政預算案之際，最關注公共財政的可持續性，強調今屆特區政府全力「拚經濟」，希望達至可持續和快速的經濟增長，做大經濟「蛋糕」，令社會不同層面的人士受惠。

據報導，陳茂波昨日亦先後發表網誌及在社交媒體發文，稱今年的世界經濟論壇年會主題為「重建信任」，他在年會上將向全球各地的政經、金融領袖，介紹香港的最新發展情況和機遇，並強調，國際投資市場的不二法則是尋求最具「性價比」的回報機遇，他們著眼的不是「過去式」的數字，而是更關鍵的「未來增長的潛力」，而不少熟悉香港市場的國際投資者均認同香港正是其中一個最理想選項。

陳茂波還提到，自去年第四季以來，內地經濟數字持續有改善，包括工業生產、服務業生產及零售銷售額等增長也提速了；整體固定資產投資維持穩定。前月外資流入到「中國銀行間債券市場機制」便增加2510億元人民幣（約351億美元），是歷來第二大單月增幅；上月召開的中央經濟工作會議提出堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，強調宏觀政策逆周期及跨周期調節，更鞏固了未來的重點。

此外，香港全面復常後，特區政府及商界均主動出擊，開拓中東、東盟市場，以及大力招商引資招攬人才。去年底本港經濟已見回穩，包括出口、PMI及境外駐公司數目。商務及經濟發展局局長丘應樺去年亦多度外訪為港爭取商機，他在10日起程訪京前接受訪問時提到，去年的努力已帶來很多成果，今年繼續維持與歐美國家緊密商貿關係，亦會進一步探索新市場機會，「東歐、中亞以及非洲市場，加上其他中東國家，將是我們2024年主要目標。」