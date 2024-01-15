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家長貼網照「放閃」 7成孩尷尬、討厭

香港新聞組／香港15日電

不少家長都會網上分享子女生活相片或片段「放閃」，一項調查發現，近三成受訪家長在網上分享子女相片或影片前，從未詢問子女意願，逾五成七人覺得子女並不會因為資訊被分享而有負面情緒；另有逾七成學童對父母於網上分享他們的成績或資訊感到抗拒、尷尬，甚至覺得討厭。

綜合大公報、文匯報報導，香港中華基督教青年會去年9至11月，以問卷訪問了近1100名中小學生及近800名家長。機構協調幹事施文欣表示，家長將子女資料放上網，或因希望記錄子女的成長片段，與外地親友分享子女成長等，此外，兒童或因資料被放上網而憂慮被取笑，構成精神壓力，長遠可能影響親子關係。

調查並指，約75%受訪家長為了解子女的上網習慣，會直接觀察他們的熒幕，約20%會瀏覽子女的上網紀錄，近10%更會安裝監控軟件；另外，21.7%受訪家長從不會與子女分享其資訊的習慣和原則。

機構表示，家長分享前，應徵求子女同意，而且，個人信息放上網有可能成為網絡欺凌者的「起底」工具；並提醒家長避免在社交網站透露孩子的個人資料，如果孩子要求刪除舊照片，亦應該尊重他們的意願。

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