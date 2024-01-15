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亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

「情人橋」無情巨浪…深圳婦石澳拍照墜海 弟施救同亡

香港新聞組／香港15日電

一名六旬張姓男子昨日帶同來自深圳的胞妹、胞弟和3名親友，一行6人同遊石澳，不幸發生「打卡」墜海、釀兩死一傷悲劇，張男的妹妹在大頭洲「情人橋」附近崖邊自拍之際，疑遭大浪捲走墜海，兩兄弟隨即下海施救，但同被大浪扯走，其後張男奮力游回岸上，但他的妹妹與弟弟被救起後，均昏迷不醒，送院搶救不治。

綜合大公、文匯報報導，兩名死者包括最先失足墜海的57歲張女，及救人遇溺的55歲弟弟，至於救人不果受傷的是兩人的61歲兄長；另外，同行3人則包括張女的兩名女兒及一名女親友。據悉，6人中只有61歲兄長是居住彩虹邨的本地人，其餘5人均為內地人，居住深圳，昨晨專程來港由兄長帶同前往港島石澳行山郊遊，不料在海邊石灘出事。

據報導，昨午，張姓兄長帶同各人抵達山仔路近大頭洲海邊石灘停留欣賞風景，期間胞妹疑站得太近岸邊打卡，另有消息指，張女疑執石邊海苔時，突有巨浪拍至岸邊，張女走避時跣腳墜海，其兩兄弟見狀，奮不顧身跳落海拯救親人，詎料因海面續有巨浪，迅將兩姊弟捲走失去蹤影，兄長其後自行游回岸上，但右腳受傷，其他親友見狀慌忙報警求助。

報導指出，未幾，多艘消防輪及水警輪奉召到場救援，一架政府飛行服務隊直升機亦到場協助搜救。其後警方接獲釣魚人士報案指，在離岸對開約20米海面發現有人遇溺漂浮，水警輪隨後將一男一女救起，兩人已陷入昏迷，被送往柴灣藍灣半島公眾碼頭後，惜最終均告不治。

據悉，女死者送院時額頭及面部均有傷痕和血漬，不排除是在墜海時撞傷。至於受傷的兄長，其後亦被送院治理，傷勢無大礙。

釣魚

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