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人多到像去迪士尼…港人搶買Costco、山姆 深圳人不解

香港新聞組／香港14日電
深圳Costco開幕的首個周末，吸引大批顧客前來朝聖，不少港客也搶著上門消費。（取材自微博）
深圳Costco開幕的首個周末，吸引大批顧客前來朝聖，不少港客也搶著上門消費。（取材自微博）

13日是深圳Costco開幕第二日，也是首個周末，人潮依然絡繹不絕，但似乎港人為數不多，暫時回復深圳居民「主場」；不少本地人對港人頻密到「山姆」，甚至連Costco都變成港旅團景點，他們雖然支持港人北上購物，但感到大惑不解，笑說：「山姆現在人很多，像去了迪士尼。」也有內地人坦言去香港以玩為主，「在山姆買（日用品）就很方便了。」

香港01報導，由於是開幕後首個周末，吸引很多家庭逛超市享天倫樂，包括很多小孩和嬰兒被當成貨物放在購物車內，這些小孩躺在車上睡午覺、玩遊戲機或坐著試食，12日深受歡迎的巨型勞蘇熊公仔，已經被「掃清光」，13日則輪到同為迪士尼動畫「反斗奇兵」（又譯「玩具總動員」）的卡通人物「泡泡龍」公仔被爭相搶購，幾乎每位小朋友都抱著一隻，或在每部購物車都幾乎見到「泡泡龍」已被「私有化」。

雖然12日有香港旅行團來Costco搶閘參加開幕遊，13日來Costco的港人較少，場內人流大多為深圳居民或其他地區的內地人，到處都只聽到普通話，跟近期被形容遭港人「占領」的山姆來相比，當天Costco變回本地人「主場」。深圳居民鍾小姐支持港人北上購物，但不解港人為何「占領」山姆，形容「山姆現在人很多，像去了迪士尼」。

對於港人追捧山姆和Costco，甚至成為香港旅行團的行程景點及購物點，令很多當地人感到大惑不解，包括深圳居民鍾小姐，她笑說：「像山姆現在這樣，很多人呀，像去了迪士尼一樣，你知道為什麼嗎？其實我也想問你，到底為什麼？」

在她明白這些巨型超市的產品種類多，而且性價比高、價格較香港便宜很多後，鍾小姐認為，就像內地人喜歡到香港買東西一樣，「可能就是那種有來有往的感覺吧」，所以她反而支持港人多來北上消費，可以振興深圳經濟，「來往的話那些業務應該會更多才對吧」。深圳居民唐小姐歡迎港人來購物，但她在疫情時已習慣在本地大型超市或山姆買日用品，因比較方便，來香港都會以玩樂為主，不會特別預算購物消費。

香港 Costco 迪士尼

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