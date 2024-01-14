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民間復育香港米 從美菲找回33品種 新絲苗米香甜要徵名

香港新聞組／香港14日電

香港出產的稻米曾風光一時，後因時代發展而式微多時，近年香港逐漸有人重新種稻，有民間團體從美國和菲律賓種子庫中，找回香港上世紀種植的33個傳統品種，並在大埔復育；當中絲苗米在復育過程自然變異出矮化特徵，產量高，口感接近現代米的矮種絲苗米。團隊希望可繼續留種推廣給農夫種植，同時建立本地米資料庫，做好保育。

大公報報導，香港米式微近半世紀，根據2022年資料，全港只有約10個農場種植水稻。本地民間團隊「大地予我」於2019年找回上世紀於香港種植的33個傳統品種並復育，團隊人員挑選較健康強壯的種子，再種下一組的稻米。團隊農場經理袁易天昨日表示，所有品種均成功復育。

團隊紀錄主任王韶昀說，本地傳統米雖不及日本珍珠米黏度高，但口感獨特，「入口時在口中擠來擠去，米粒散落口中，只散於口，不散於筷子。」袁易天稱，香港稻米大多是直鏈澱粉特性較強，進食後的升糖指數低，較適合糖尿病人。

王韶昀說，2021年培育絲苗早荏時，發現一株的穗粒特別大，穀殼變白，於是把它分開留種，同年的晚荏，它再變化，明顯遲開花，跟原先植株開花時間相隔近一個月，團隊又把這些植株分開留種，稱為「遲花絲苗」；至2022年晚荏，大穗粒變異植株出現明顯矮化的植株，團隊又再留起種植，至今矮化特徵穩定維持，團隊將其標為「絲苗C」，並正為新米種公開徵名。

王韶昀說，2023年晚茬，「絲苗C」產量最高，每株平均產量達3697粒，即約6.25公噸／公頃。其植株較矮、早、晚茬都不過1米高，分蘖多，不會倒伏，煮時有微香，吃時帶甜，口感接近現代米。

除了民間努力，漁農自然護理署與香港中文大學「香港種子技術及救育中心」合作，於2019年從國際種子中心取得四個已失傳的本地稻米品種，包括花腰仔、絲笛、齊眉及白殼齊眉，在大龍實驗農場留種栽培試驗。花腰仔由於生長和留種純度表現穩定，適合推廣栽種，漁護署向本地農民派種子，成功復育的花腰仔於2022年8月推出市場，125克售價為78港元（約10美元）。

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