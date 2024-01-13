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23歲梁朝偉長怎樣？ 港片「地下情」4K修復重映還原

香港新聞組╱香港13日電
「經典香港電影修復計畫」12日放映「地下情」4K修復版，重現梁朝偉等明星的風華正茂時代。(取材自百度百科)
「經典香港電影修復計畫」12日放映「地下情」4K修復版，重現梁朝偉等明星的風華正茂時代。(取材自百度百科)

中國電影資料館、抖音、火山引擎於去年8月發起「經典香港電影修復計畫」，將舊式膠片修復為4K數碼影片，電影「地下情」4K修復版昨晚在港放映，導演關錦鵬，中國電影資料館館長孫向輝、香港電影收藏家謝柏強均出席放映。

文匯報報導，該計畫將修復100部香港電影，在保證畫面完整度的前提下，進一步提高修復質感，亦重視藝術修復，邀請原片團隊指導。

放映前，孫向輝致辭表示：「修復一部影片，和故宮博物院修復一件文物、敦煌莫高窟修復一幅壁畫一樣，有著同等重要的文化搶救價值。」她稱讚香港是一個影像資料豐饒的地方，香港「東方好萊塢」的傳奇，就像「東方之珠」發出的一道耀眼光華，照亮了幾代人的青春，裝點著這座城市的夢想。

隨後，現場舉行捐贈儀式，曾任銀都機構發行部經理的香港電影收藏家謝柏強，捐贈了375張海報及其他電影藏品給中國電影資料館，內容涵蓋從1960年代到21世紀初的200餘部在港發行電影，為內地研究者和觀眾提供了寶貴的資料。孫向輝回贈一本收錄其藏品的紙質畫冊，感謝捐贈的同時表示，謝先生可以隨時到中國電影資料館看看自己心愛的收藏。

「地下情」於1986年上映，由香港導演關錦鵬執導，周潤發、金燕玲等人主演，影片曾獲得第6屆香港電影金像獎最佳影片、最佳導演等多項提名。

關錦鵬說，這次修復讓他再次重溫了「膠片的質感」，同時他對色彩還原、人物妝容等各方面的修復效果都表示滿意。關錦鵬亦表示，雖然這部片是很早之前的作品，但每每觀看都好像剛拍完兩個月，而修復版更是還原了23歲梁朝偉的容貌。他期待這部修復版「地下情」，讓觀眾看到梁朝偉「風華正茂」的時代。

香港 梁朝偉 周潤發

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