香江觀察／23條隔21年再闖立會案 Costco深圳開幕 香港2熱題

香港示意圖。(圖：shutterstock)

除了遙觀台灣大選，香港 人這周末有兩個熱門話題，一是基本法23條國安立法，終於走出了開年第一步；一是深圳又一會員制超市（賣場）開業，愛馬仕包開門16分鐘搶光，搶包的包括趕去的香港人。

香港立法會內務委員會昨天結束一年會期，香港政府趕在最後一刻，向立法會提交的本年度立法議程，其中最受關注的，就是基本法第23條立法，即香港國安本地立法議程再進立法會。

香港政府提交的這條法案叫「維護國家安全條例草案」，由港府 保安局負責，港府在提交立法議程中指這一法案目的是落實基本法第23條，完善相關法律以維護國家安全，並就相關事宜訂定條文。

這回23條立法再進香港立法會，已時隔21年。21年前的2003年，前特首董建華推出23條立法的條例草案，但隨後香港有了那次驚動內外的50萬人大遊行。七一大遊行後，23條立法被港府撤回。

當年力推23條立法的前保安局長葉劉淑儀說，根據當年的經驗，港府發表文件後有3個月的諮詢期，相信港府會按照本地的立法程序，經諮詢後把草案交到立會。但她相信，今次立法不會像21年前般引起大規模反對。

在立法的嚴肅之外，另一熱鬧本發生在鄰居深圳，但跟港人關係極大，那是美資會員制連鎖大型超市Costco 在深圳開分店了。開幕日，超市外排起最多約3萬人，排隊如「打蛇餅」，大家要在警察維持秩序下輪候入場，店方說最多輪候時間要3小時。

深圳開超市，前往排隊的港人還真不少，有位香港大媽在電視鏡頭前說，花了3000人民幣(約420美元)，買得好爽，香港買800港元(約103美元)的進口髮尾油，那邊只要300人民幣(約42美元)。深圳的新聞則說，開門16分鐘，店中愛馬仕包包就全部售罄。