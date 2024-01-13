基本法23條港府遞交立法會 今年有望立法

港府12日向立法會提交2024年度立法議程，29項議案中包含「基本法」第23條立法。(路透資料照片)

香港 政府先前表明將於今年內完成「基本法」第23條立法，最新消息指出，港府 12日向立法會提交2024年度立法議程顯示，「維護國家安全條例草案」成為第25項法案，由保安局負責，但未明確標明提交時間，只列出會在上半年度或下半年度提交。

綜合港媒報導，根據港府提交的2024年度立法議程，共有29項議程，其中包含最受關注的「維護國家安全條例草案」，內容為落實「基本法」第23條完善相關法律以維護國家安全，並就相關事宜訂定條文。

議程顯示，這項草案為議程第25項法案，由保安局負責，擬提交時間為「上半年度／下半年度」，與其他法案標明為上半年度或下半年度不同。

香港特首李家超去年10月在施政報告指出，將於2024年內完成「基本法」第23條立法。今年元旦，香港政務司司長陳國基在社群發文表示，維護國安將繼續是頭等任務，將在今年內完成「基本法」第23條立法工作，聯合香港國安法更有效防範、制止和懲治危害國安的行為和活動。

至於立法工作的推進，香港保安局局長鄧炳強去年11月提到，港府會參考內地及外國相關法律，並檢視2019年發生的事件（反送中 運動），以及過往世界各地發生的國家安全風險事件，以決定如何立法應對將來的風險。

另外，港府提交的29項條例草案裡，保安局還計畫在下半年提交「網絡安全（關鍵基礎設施）條例草案」，將制定法律框架，訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，加強其抵禦網絡安全的挑戰的韌性。

明報報導，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，外部勢力仍會大肆譴責及借題發揮，惟只要香港維持營商環境，在「有利可圖」下，不會影響外企投資。

大律師公會表示，除維護國安外，23條立法亦要考慮人權保障，希望可取得平衡。香港律師會會長陳澤銘稱，現階段不宜評論個別條文應如何訂定，立法工作正式展開後會全面及詳細研究。