我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣大選決勝 牽動美中台 3總統候選人完成投票

侯友宜帶「幸運小物」投票：全台展現民主 團結面對未來

基本法23條港府遞交立法會 今年有望立法

香港新聞組╱香港13日電
港府12日向立法會提交2024年度立法議程，29項議案中包含「基本法」第23條立法。(路透資料照片)
港府12日向立法會提交2024年度立法議程，29項議案中包含「基本法」第23條立法。(路透資料照片)

香港政府先前表明將於今年內完成「基本法」第23條立法，最新消息指出，港府12日向立法會提交2024年度立法議程顯示，「維護國家安全條例草案」成為第25項法案，由保安局負責，但未明確標明提交時間，只列出會在上半年度或下半年度提交。

綜合港媒報導，根據港府提交的2024年度立法議程，共有29項議程，其中包含最受關注的「維護國家安全條例草案」，內容為落實「基本法」第23條完善相關法律以維護國家安全，並就相關事宜訂定條文。

議程顯示，這項草案為議程第25項法案，由保安局負責，擬提交時間為「上半年度／下半年度」，與其他法案標明為上半年度或下半年度不同。

香港特首李家超去年10月在施政報告指出，將於2024年內完成「基本法」第23條立法。今年元旦，香港政務司司長陳國基在社群發文表示，維護國安將繼續是頭等任務，將在今年內完成「基本法」第23條立法工作，聯合香港國安法更有效防範、制止和懲治危害國安的行為和活動。

至於立法工作的推進，香港保安局局長鄧炳強去年11月提到，港府會參考內地及外國相關法律，並檢視2019年發生的事件（反送中運動），以及過往世界各地發生的國家安全風險事件，以決定如何立法應對將來的風險。

另外，港府提交的29項條例草案裡，保安局還計畫在下半年提交「網絡安全（關鍵基礎設施）條例草案」，將制定法律框架，訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，加強其抵禦網絡安全的挑戰的韌性。

明報報導，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，外部勢力仍會大肆譴責及借題發揮，惟只要香港維持營商環境，在「有利可圖」下，不會影響外企投資。

大律師公會表示，除維護國安外，23條立法亦要考慮人權保障，希望可取得平衡。香港律師會會長陳澤銘稱，現階段不宜評論個別條文應如何訂定，立法工作正式展開後會全面及詳細研究。

香港 港府 反送中

上一則

中國去年出口跌4.6％ 7年首見 CPI連3月下滑 通縮罩頂

下一則

Costco深圳首開店 港客擠爆 13萬張會員卡10%是港人

延伸閱讀

眾院無異議通過2項挺台法案

眾院無異議通過2項挺台法案
國泰航空坦承規畫有誤 保證年28至年初9班機零取消

國泰航空坦承規畫有誤 保證年28至年初9班機零取消
缺機師、砍航班、連續虧損：香港國泰航空能重返空中榮光？

缺機師、砍航班、連續虧損：香港國泰航空能重返空中榮光？
鋰電池頻釀火災 舊金山擬立法管理

鋰電池頻釀火災 舊金山擬立法管理

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金