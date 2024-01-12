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梅西訪港訓練場門票1.5萬張免費派 表演賽有望電視直播

香港新聞組／香港12日電
梅西率領的邁阿密國際2月4日歷史性訪港，友誼賽門票開售一小時內就被搶購一空。（圖／美聯社）
梅西率領的邁阿密國際2月4日歷史性訪港，友誼賽門票開售一小時內就被搶購一空。（圖／美聯社）

阿根廷球王梅西效力的美職聯球隊邁阿密國際足球俱樂部下月4日來港與香港隊進行表演賽，賽事門票去年12月開售一小時內就賣完；但文化體育及旅遊局局長楊潤雄11日表示，下月3日賽前公開訓練的15000萬張門票，將會免費贈予學生、青年、青年運動員、殘疾運動員和基層家庭，市民更有機會透過免費電視收看現場直播。

梅西與邁阿密國際下月4日在香港大球場與香港隊踢表演賽，「TatlerXFEST香港隊對邁阿密國際CF」傳媒發布會昨午舉行。楊潤雄表示，主辦方會舉辦兩個特別環節，安排香港隊與邁阿密國際的部分球員，與香港青少年足球隊學員進行交流和互動，「我們希望能夠透過這些活動激發球員鬥志，並鼓勵本地的年輕運動員勇於追求足球夢。」

為此，港府向主辦方Tatler Asia提供1600萬元（港幣，下同，約204.6萬美元）的配對撥款和直接場地資助，以及一系列其他的配套支援，協助該項活動可以在香港順利舉行。

除了場內國際邁阿密隊對賽的香港隊，場外也有精彩交流活動，楊潤雄指，香港隊與國際邁阿密的部分球員，將與香港青少年足球梯隊學員交流，希望能激發香港年輕運動員的足球夢。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦昨表示，相信該場賽事會吸引大批海內外球迷訪港，「內地都有好多人喜歡看足球賽，活動期間預計有很多來自內地和東南亞的短途旅客。」事實上，短途客的消費力不亞於、甚至高於過夜客，「短途客可能在兩、三小時之內就已經消費兩、三千元。」

他希望港府未來能舉行更多國際性的大型活動，以吸引更多旅客訪港，拉動經濟發展、提高香港形象，「疫情之前零售業的經濟有三分之一都是訪港旅客貢獻。」

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