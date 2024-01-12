家有初生優先配屋 港4•1上路 「上樓」加快1年

港府鼓勵生育，4月1日起育有一歲或以下初生嬰兒家庭，可獲縮減一年輪候公屋時間。（中通社）

港府 接連出招鼓勵市民生育，繼早前新生兒家庭可獲2萬元（港幣，下同，約2558.3美元）現金獎勵後，香港 房屋委員會資助房屋小組委員會昨日通過兩項鼓勵生育的新政策；育有一歲或以下初生嬰兒家庭，可獲縮減一年輪候公屋（「上樓」）時間，且從「居屋2024」計畫開始，育3歲或以下兒童家庭可獲額外10%配額優先攪珠（抽籤）及揀樓，新政策4月1日起生效。

文匯報報導，在「家有初生優先配屋計畫」，凡去年10月25日或以後出生年滿一歲或以下初生兒，家庭申請公屋時，可獲縮減一年輪候時間，如有申請人同時符合「長者優先計畫」的資格，也只能獲縮減輪候時間一年。

抽居屋也獲優先，「家有初生優先選樓計畫」由「居屋2024」開始，房委會會每次推售資助出售房屋時，為該計畫及「長者優先計畫」的合資格申請者，預留合共40%的單位配額作攪珠及選樓。

不過，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，合資格申請人獲優先處理「上樓」申請，「但最終輪候時間是否縮減一年，有很多變數，如挑選哪個地區的房子，有什麼變動。」房委會並提醒符合資格的已遞表申請人，要主動申報才獲優先。

初為人母的立法會議員林琳坦言，生育是個人的決定，港府提供鼓勵養育政策不會是決定性因素，但能提供一些扶助養育政策，對港人決定生育肯定有幫助。

另一名房委會委員、觀塘區議員柯創盛也歡迎房委會新政策，「香港生育率已跌至全球最低，面臨嚴重老齡化，鼓勵生育是全社會的共同責任。」

但媒體評論指出，雖然去年施政報告推出多項鼓勵生育措施，包括2萬元的生育獎勵金、提高與居所有關的稅項扣除最高限額、「優先配屋」計畫及「優先選樓」計畫等，但去年香港夫婦平均子女數目降至新低點0.8名，65歲及以上長者將在未來10年內占全港人口近三分之一，總體情況還是令人憂慮。

此外，房委會敲定新一期綠置居銷售安排，包括長沙灣麗玥苑在內的逾2500個單位將以市價52折推售，今年首季接受申請，價格介乎154萬至461萬元。