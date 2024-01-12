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家有初生優先配屋 港4•1上路 「上樓」加快1年

香港新聞組／香港12日電
港府鼓勵生育，4月1日起育有一歲或以下初生嬰兒家庭，可獲縮減一年輪候公屋時間。（中通社）
港府鼓勵生育，4月1日起育有一歲或以下初生嬰兒家庭，可獲縮減一年輪候公屋時間。（中通社）

港府接連出招鼓勵市民生育，繼早前新生兒家庭可獲2萬元（港幣，下同，約2558.3美元）現金獎勵後，香港房屋委員會資助房屋小組委員會昨日通過兩項鼓勵生育的新政策；育有一歲或以下初生嬰兒家庭，可獲縮減一年輪候公屋（「上樓」）時間，且從「居屋2024」計畫開始，育3歲或以下兒童家庭可獲額外10%配額優先攪珠（抽籤）及揀樓，新政策4月1日起生效。

文匯報報導，在「家有初生優先配屋計畫」，凡去年10月25日或以後出生年滿一歲或以下初生兒，家庭申請公屋時，可獲縮減一年輪候時間，如有申請人同時符合「長者優先計畫」的資格，也只能獲縮減輪候時間一年。

抽居屋也獲優先，「家有初生優先選樓計畫」由「居屋2024」開始，房委會會每次推售資助出售房屋時，為該計畫及「長者優先計畫」的合資格申請者，預留合共40%的單位配額作攪珠及選樓。

不過，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，合資格申請人獲優先處理「上樓」申請，「但最終輪候時間是否縮減一年，有很多變數，如挑選哪個地區的房子，有什麼變動。」房委會並提醒符合資格的已遞表申請人，要主動申報才獲優先。

初為人母的立法會議員林琳坦言，生育是個人的決定，港府提供鼓勵養育政策不會是決定性因素，但能提供一些扶助養育政策，對港人決定生育肯定有幫助。

另一名房委會委員、觀塘區議員柯創盛也歡迎房委會新政策，「香港生育率已跌至全球最低，面臨嚴重老齡化，鼓勵生育是全社會的共同責任。」

但媒體評論指出，雖然去年施政報告推出多項鼓勵生育措施，包括2萬元的生育獎勵金、提高與居所有關的稅項扣除最高限額、「優先配屋」計畫及「優先選樓」計畫等，但去年香港夫婦平均子女數目降至新低點0.8名，65歲及以上長者將在未來10年內占全港人口近三分之一，總體情況還是令人憂慮。

此外，房委會敲定新一期綠置居銷售安排，包括長沙灣麗玥苑在內的逾2500個單位將以市價52折推售，今年首季接受申請，價格介乎154萬至461萬元。

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