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香港春節花車巡遊回歸 料吸4.5萬旅客

香港新聞組／香港12日電
香港賀歲花車巡遊大年初一回歸。（圖／新華社資料照片）
香港賀歲花車巡遊大年初一回歸。（圖／新華社資料照片）

香港賀歲花車巡遊「新春國際匯演之夜」大年初一（2月10日）停辦4年後回歸，有9輛花車和29支本地及國際表演隊伍。旅遊發展局昨表示，匯演前會與港府舉行跨部門會議協調安排，活動經費約3800萬元（港幣，下同，約486.萬美元），預計吸引15萬人到場觀看，當中三成、約4.5萬人為旅客。

明報報導，港府發言人昨重申，在今年春節黃金周，政務司長陳國基會主持「大型活動過關交通安排統籌會議」，加強統籌協調各相關部門和業界及早部署，確保旅客過關交通安排暢順；而文體旅局會監察內地旅客入境情况，與內地相關部委及香港旅遊業界保持溝通。

農曆新一年是龍年，花車巡遊以「龍騰香港賀新歲」為主題。花車年初一晚8時由尖沙咀文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，首輛花車預計晚上9時45分到達終點香港喜來登酒店。「打頭陣」是匯演冠名贊助機構國泰航空的花車，另有旅發局、香港迪士尼樂園、海洋公園、香港賽馬會、澳門旅遊局等花車巡遊。

表演隊伍方面，今年有16支國際表演隊伍，數量為歷年之冠。隊伍來自12個國家或地區，包括日本女子舞團Avantgardey、西班牙光影炫舞派、中國廣西壯族自治區壯美廣西鼓樂藝術團、美國職業啦啦隊等。本地表演隊伍則有國際鼓號、藝術體操、專業花式跳繩等國際賽獲獎陣容，以及舞龍舞獅表演，展示「飛龍在天」。

翻查資料，上次舉辦新春匯演是2019年，當時9輛花車巡遊尖沙咀，並有25支表演隊伍伴隨，吸引15.5萬人觀賞。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文稱，估計今年活動可吸引15萬人沿途欣賞，當中三成為旅客。他說今年匯演經費約3800萬元，較2019年開支多四成，主要是通膨下製作成本增加，以及較多國際表演隊伍到港。

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