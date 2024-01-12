香港新冠肺炎再度活躍 重症、死亡倍增
冬季流感、新冠活躍度持續上升，香港衛生防護中心最新監測數據顯示，整體流感活躍程度超越季節性基線水平，顯示香港已進入冬季流感季節，未來數周活躍度料持續上升；新冠病毒也明顯更活躍，今年首周已有30宗嚴重及死亡個案，較前一周倍增。科興藥廠日前卻決定停產新冠滅活疫苗，衛生署表示庫存足夠應付本年度預期使用。
香港01報導，當局在今年第1周所收集的8671個呼吸道樣本中，有 1021個樣本(11.77%)對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應，流感病毒陽性百分比(11.77%)高於9.21%的基線水平，亦高於前一周錄得 8.49%。
2024年第1周，有33宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，包括15宗死亡個案，兩項數字對比前一周均有上升，而今年首11天亦錄得2宗兒童流感相關的嚴重個案。
新冠方面，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有輕微上升，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為538個，對比前一周的354個，一周內急增逾五成。
據最新監測數據指，汙水監測人均新冠病毒含量（七天幾何平均值）亦有上升。另外，定點普通科門診及定點私家醫生診所的新冠肺炎平均求診比率亦較上周上升，分别為27.2及18.7宗（每千個診症計）。
衛生防護中心公布，過去11日錄得13宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉57人染疫。此外，死亡個案在過去11天錄得30宗。
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