香港新冠肺炎再度活躍 重症、死亡倍增

香港示意圖。(圖：shutterstock)

冬季流感 、新冠活躍度持續上升，香港 衛生防護中心最新監測數據顯示，整體流感活躍程度超越季節性基線水平，顯示香港已進入冬季流感季節，未來數周活躍度料持續上升；新冠病毒也明顯更活躍，今年首周已有30宗嚴重及死亡個案，較前一周倍增。科興藥廠日前卻決定停產新冠滅活疫苗，衛生署表示庫存足夠應付本年度預期使用。

香港01報導，當局在今年第1周所收集的8671個呼吸道樣本中，有 1021個樣本(11.77%)對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應，流感病毒陽性百分比(11.77%)高於9.21%的基線水平，亦高於前一周錄得 8.49%。

2024年第1周，有33宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，包括15宗死亡個案，兩項數字對比前一周均有上升，而今年首11天亦錄得2宗兒童流感相關的嚴重個案。

新冠方面，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有輕微上升，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為538個，對比前一周的354個，一周內急增逾五成。

據最新監測數據指，汙水監測人均新冠病毒含量（七天幾何平均值）亦有上升。另外，定點普通科門診及定點私家醫生診所的新冠肺炎 平均求診比率亦較上周上升，分别為27.2及18.7宗（每千個診症計）。

衛生防護中心公布，過去11日錄得13宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉57人染疫。此外，死亡個案在過去11天錄得30宗。