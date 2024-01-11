港警英文筆試及格率僅28% 鄧炳強：反映「守門口」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 警隊為未達中學文憑試（DSE）中英文科第二級的投考者提供途徑以達語文能力要求，從去年中起增設警員中英文筆試。保安局長鄧炳強昨表示，到去年底應考中英文筆試者分別有87人及623人，其中43人及172人及格，及格率約49.4%及27.6%。

明報報導，民建聯議員黃俊碩憂慮調整入職標準後令新入職警員質素下降，及格率尤其令人擔心。鄧重申警方無降低投考者語文要求，稱及格率反映很多無文憑試學歷的投考者未必能通過筆試，反映筆試具「守門口」作用。

據報導，鄧炳強提到去年5月調整入職要求後8個月，警員、見習督察及輔警月均投考人數分別是644、478及283，較調整要求前8個月月均投考人數，分別上升逾八成、九成及五成半，升幅顯著。

報導稱，警方前年11月起展開「內地大學招募快線」招募內地港生加入警隊，鄧炳強稱共有2898名內地港生參與，852人即場投考，就投考警員、見習督察及輔警分別接獲551份、266份及35份申請；截至去年底23人經該途徑成為警員，746人正處不同招聘階段。鄧表示，隨著疫情 過後，警方初步計畫今年稍後陸續恢復海外宣傳和招募活動。

報導說，港跨年倒數煙花匯演後，大批內地旅客通宵滯留香港，黃俊碩引述有內地旅客在社交媒體稱當時有警員指「不懂廣東話就不要來港」，認為旅客遇到問題時經常向警員求助，他問會否加強警員成為「香港大使」的培訓。鄧炳強回應稱，個別情况及指控提到警員用詞不當和態度不佳，認為警員不論對市民或遊客都要有良好及正確態度，若發生相關情况，局方不能接受。