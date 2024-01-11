港公校中小學教師流失年增25% 不少學校「喊救命」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

在「反送中 」運動之後，香港 不少師生移民，流失問題嚴重，最新數字顯示，教師流失的問題仍然困擾著香港。據教育局 10日向立法會提供的數字，在2022至2023學年度，公營中學和小學教師的流失率分別是9.8%和8.5%，前者為2239人，後者是1917人。

明報報導，教育局昨日回覆立法會議員的文件顯示，全港學校近3個學年的教師流失人數連年增加，上學年（2022/23）幼稚園、中小學和特殊學校共流失6748名教師，按年多1351人，升幅達25%。

據報導，教育局長蔡若蓮昨稱，當局每年檢視教師供應及學校實際情况，目前數字反映教師供應量「非常充裕」。津貼小學議會主席蘇炳輝指出，較資深的中層教師流失，導致不少學校「都在喊救命」，建議局方增加資源，助教師聚焦教學。

另據中央社報導，統計顯示，在「反送中」之後的3個學年度，本地公立中小學教師的流失率持續增加，其中中學教師的流失率依次是4.6%、7.8%及9.8%；小學教師的流失率依次是4.2%、7.1%、8.5%。

相對之下，在最新學年度，公立中學新聘教師只有1961人，小學1636人，兩者人數都不及流失人數，未能完全填補流失教師的空缺。

教育局局長蔡若蓮以書面回覆議員質詢時說，教師流失的主要原因包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業，以及其他私人理由。

她說，局方正密切留意教師人手情況，會適時採取措施，確保教育品質不受影響及學校運作順暢，而隨著未來學齡人口下降，教師的需求相信會相應減少。