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國安警：黎智英轉帳22.5萬美元給美前副防長

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪案，昨日第九天續審；控方讀出警方對黎智英等人財務調查報告，國安處高級督察洪麗芬證詞指黎智英曾6度向美國國防部前副部長轉帳約22.5萬美元（約176萬港元），兩度轉帳共350萬港元（約44.7萬美元）給陳日君樞機；另於2019年10月18日，向英國非政府組織「香港監察」匯款2.5萬美元（約20萬港元）。

文匯報報導，控方指出，黎智英多年來並透過旗下公司和助手Mark Simon，向所謂的「泛民」政黨及政治人物「泵水」（利益輸送）逾9300萬元（港幣，下同，約1189.6萬美元）。在2019年修例期間，黎智英共拋出2000萬元派給「有政治背景的受益人」及「重光團隊」，其中公民黨在半個月內獲黎智英「泵水」800萬港元，民主黨也獲得500萬港元。

報導也指黎智英大手筆打「國際線」，控方昨日讀出洪麗芬有關本案財務調查的供詞，洪麗芬表示，她負責處理涉案者及公司包括黎智英、李宇軒、陳梓華、Mark Herman Simon、「攬炒巴」劉祖迪等人及三間蘋果相關公司的財務調查。

洪在供詞中總結，從銀行戶口紀錄可見，黎智英擁有資助本地政治組織的長遠歷史，並明顯基於「可疑的理由」而利用Mark Simon的戶口匯款。

此外，據美國之音報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）首次對黎智英被控「串謀勾結外國勢力」案表態，他讚揚黎智英，指案件是政府優先事項，重申外相卡麥隆（David Cameron）已經呼籲香港政府釋放黎智英。

黎智英 香港 國防部

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