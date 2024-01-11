港「一簽多行」春節前可望重推 擬由深圳擴至他城

內地旅遊平台表示，香港是內地遊客最熱門的跨年境外目的地。（中通社）

香港 疫後經濟恢復未如理想，社會上有聲音建議恢復「一簽多行」加速經濟反彈，立法會議員田北辰昨日透露，香港與內地正商討農曆春節前重新推出「一簽多行」，署理文化體育及旅遊局局長劉震回應，港府 一直與內地相關部委就「一簽多行」實施情況緊密溝通，現階段未有進一步補充。田北辰稍後發文稱，只是個人解讀。

港府文體旅局長劉震10日在立法會會議表示，港府一直與內地相關部委就「一簽多行」實施情況緊密溝通。（中通社）

文匯報報導，田北辰昨日在立法會提出質詢，關注深圳戶籍居民赴港的個人遊簽註於數年前，由「一簽多行」改為「一周一行」，詢問港府會否與內地商討，在下月農曆新年前恢復「一簽多行」，並進一步擴展至大灣區 其他內地城市。

他表示，在剛過去的除夕夜，香港酒店入住率接近飽和，以致旅客難以逗留過夜，如果日後長假期有大型活動舉行，落實「一簽多行」，加上關口交通配套，相信對旅客更為便利。但選委界譚岳衡擔心「一放就亂，一亂就收，人流不夠又考慮放」，認為「這樣的循環不行」。

此外香港百貨、商業雇員總會昨日公布的一項調查結果發現，69.4%受訪會員支持復辦深圳戶籍居民「一簽多行」，其中更有28.1%人表示「非常支持」。

但相信措施所帶來的經濟效果未必更勝當初，因為香港過去幾年沒有更多大型旅遊景點落成，影響旅客一再訪港的意願，建議港府除了在各區增設「打卡」地標、舉辦節日系列活動等短期措施外，各區之間應避免同質化，建立一區一旅遊特色，重建旅遊新鮮感。

香港01報導指出，劉震表示，港府就一簽多行實施情況及未來路向，及擴大一簽多行的建議，一直與內地討論及緊密溝通，若方案落實會適時公布，強調當局會因應香港最新情況及承受能力，考慮應如何有序開放個人遊制度。

據了解，現階段主要商討深圳的開放範圍，即開放予約200萬名深圳戶籍居民，或是約1000多萬名住在深圳的居民，估計下一步才擴展至粵港澳大灣區。另外當局也考慮在指定日子，延長羅湖及落馬洲兩個鐵路口岸的服務時間至凌晨3時。