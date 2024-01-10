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樓稅先免後徵 香港專才轉租為買趨增

香港新聞組╱香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港外來人才退還在港置業印花稅的安排，由「先徵後退」改為「先免後徵」，去年10月25日開始實施，近期吸引不少專才客轉租為買。地產代理表示，皆因專才租客預期今年住宅租金繼續上升，加上憂慮遲買怕貴下，故轉租為買個案有所上升。

綜合大公、文匯報報導，香港置業東中九龍淘大花園分行營業經理胡國安表示，該行剛促成一宗九龍灣淘大花園兩房戶交易，專才客斥443.8萬元(港幣，下同，約57萬美元)入市，折合實用呎價1萬1835元，屬市價成交。上述成交單位為淘大花園E座中層04室，實用面積375平方呎，兩房間隔，向西北望開揚山景。

胡國安稱，買家眼見減息效應，加上市場近期走勢加速，小陽春提早降臨，租金亦有升無減，故雙方議價後以443.8萬元易手。資料顯示，原業主於2014年5月以373萬元購入上述單位，本次轉手帳面獲利70.8萬元。

中原地產中九龍譽港灣第二分行副區域營業經理楊詠滔表示，分行最新促成一宗新蒲崗譽·港灣成交，單位為6座高層A室，實用面積1037平方呎，四房套房間隔，擁維港煙花景，屬屋苑則王，早於2022年9月以2250萬元連租約放售該址，去年底將叫價調低至1950萬元，最新以1700萬元易手，折合實用呎價1萬6393元，比屋苑同類型單位低10%。

新買家為專才客，受惠於新政策，可享先免後徵，加上上址位處高層，景觀優質，深感高層煙花海景放盤罕有，睇樓3日即決定入市。上址原業主持貨14年，一直長線收租為主，早前租客搬出後才決定沽貨套現另作其他投資選擇，是次沽出單位帳面獲利639萬元，單位升值六成。

中原地產嘉亨灣、鯉景灣及西灣河副區域營業董事陳凱超表示， 剛錄得西灣河嘉亨灣本年度首宗買賣成交，單位為3座中層C室，實用面積947平方呎，三房套連工人套房間隔，屬屋苑海景樓王，享單邊全海景，原先以2480萬元放售，最新以2260萬元成交，累減220萬元，折合實用呎價2萬3865元。

陳凱超表示，新買家為專才，適逢港府推出專才「先免後付」措施，故決定入市。原業主獲利610萬元，單位期內升值37%。

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