尖咀購物大道、大埔許願夜市…香港18區日夜繽紛搶客

尖沙咀是知名購物景點，區議會計畫在這一帶舉辦「尖咀夜繽紛」。(中新社)

為帶動地區經濟，行政長官李家超昨宣布全港18區由本月至5月將舉辦連串活動，以「日夜都繽紛」為主題，展現地區特色，弘揚傳統文化，帶動節日氣氛。

綜合大公、文匯報報導，「日夜都繽紛」連串活動包括深水埗區推出數碼產品、激光劍等新興運動及Cosplay活動；九龍城區4月響應泰國 潑水節，提供泰式美食、歌舞、泰拳比賽等文化體驗；大埔區推「許願夜市」等。另油尖旺區議會正籌備下月初在栢麗大道一帶增設燈飾、大型發光藝術裝置和夜光龍等打卡位，並與區內商戶合作派消費券，刺激人流促進消費。

報導指出，李家超昨表示，各區議會將成立專責工作小組協助推展「日夜都繽紛」，在各區舉行各式市集、嘉年華等，呈現多元的地區特色和文化，同時引入嶄新元素，亦會邀請商戶或食肆提供折扣或優惠，吸引市民消費，單計1月至4月，就有40多項大型活動和國際會議舉行。

此外，油尖旺區議會昨召開首次「提振地區經濟專責工作小組」會議，討論2月初推出的「尖咀夜繽紛」活動，多個政商團體均有出席，包括美麗華集團、栢麗購物大道管理公司、路政署及尖沙咀街坊福利 會等。

身兼區議會主席的油尖旺民政事務專員余健強表示，目前尖沙咀中段的栢麗大道入夜後較淡靜，相信與環境較幽暗有關，故打算以燈飾重燃該區的活力，正籌備下月初在栢麗大道一帶設燈飾、大型發光藝術裝置和「夜舞光龍」。

美麗華集團企業傳訊經理李昕庭指出，屆時美麗華廣場4個出口設有龍年燈飾，其中美麗華二期面向清真寺一段彌敦道，會放置6個座地LED發光燈牌供打卡，並邀請不同人士在商場特設街頭表演區表演。他提到平時發現商場與旺角街坊福利會之間有條斜路平日缺乏裝飾，因此活動期間會添置燈飾、燈籠，商場部分商戶亦提供優惠，但細節有待敲定。