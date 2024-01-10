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曾陷反送中爭議 中大校長段崇智請辭 提早2年卸任

香港新聞組╱香港10日電
香港中文大學校長段崇9日宣布請辭，將提早兩年於明年1月卸任，教育局指深信校董會將作適當安排。(中通社)
香港中文大學校長段崇9日宣布請辭，將提早兩年於明年1月卸任，教育局指深信校董會將作適當安排。(中通社)

香港中文大學校長段崇智昨天宣布請辭，將提早兩年於2025年1月卸任，中大校委會證實並已同意。段崇智在2019年香港反送中運動期間，曾公開稱學生表示遭警方不合理對待，指警方「涉嫌不當使用暴力」，因此陷入爭議，屢遭建制派批評對學生「不夠強硬」。

綜合港媒報導，中大校董會主席查逸超9日收到段崇智請辭決定，將於明年1月卸任中大校長職務，並無交代原因。段崇智於2018年1月1日就任中大第八任校長，2022年他獲當時的中大校董會續任3年，新任期由今年1月1日開始，原定2026年底結束，現將提早兩年卸任。任校長6年期間，中大在QS世界大學排名最高為第38位，中大在2019/20年籌得捐款約13.08億港元，屬20年間最高紀錄。

中大在公告中肯定了段崇智對大學發展和創新上的重要貢獻。段崇智則透過公告表示，香港是其出生、成長的地方，能夠回港履行中大的創校使命，「是我畢生的光榮」；認為此時是合適時機讓大學尋找一位新校長，而在未來12個月中，他將不遺餘力確保大學管理及運作暢順延續及過渡。

教育局發言人昨日表示，特區政府知悉段崇智已向中大校董會請辭，教資會主席雷添良表示，尊重段崇智的個人決定，並表揚中大在其擔任校長期間取得的學術成就。

現年72歲的段崇智是國際知名生物醫學權威，2016年加入中大，2018年1月1日起擔任中大校長，任期6年。2019年6月，「反送中」運動在香港爆發；2019年11月，中大也爆發示威，校園被大批示威者占據，與警方在校園內爆發激烈衝突。

段崇智曾發表公開信，指多名在示威中被捕的中大同學曾遭警方不合理對待；他說，對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。

「反送中」結束後，段崇智又與其他大學校長發表聲明，表示理解北京方面訂立香港國家安全法的必要性，並強硬對付學生會，這又使得他受到學生批評，左右不討好。

中大前校長金耀基對段崇智辭職感遺憾，稱中大於反修例期間被稱「暴大」的成因不能簡單歸咎某人。

有中大「護法」之稱的另一前校董香樹輝對段崇智請辭感難過及可惜，認為段是國際知名學者，提早離任對中大是不好的消息，也相信這件事有可能影響香港的國際形象，為「說好香港故事」增添難度。他同樣提到，段崇智對副校長吳樹培遭解僱一事感心痛。

香港 反送中 教育局

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