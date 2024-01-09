11男涉灣仔暴動 7人開審前認罪

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年10月1日灣仔發生暴亂，多人被捕，其中11名男子被控暴動及拒捕等共8罪。案件昨日在區域法院開審前有7人認罪，其中6名被告承認暴動罪須還押，另一名被告承認管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，獲准保釋候判；其餘4名被告否認控罪今日受審。

綜合大公、文匯報報導，7名被告承認案情指，案發當日下午約5時，金鐘道、軒尼詩道、莊士敦道及皇后大道東一帶發生暴動，有示威者堵路、縱火 及組成傘陣，警方使用催淚彈、布袋彈及水炮車等驅散示威者，並追捕四散逃跑的示威者，各被告隨人群逃走期間被捕。

據報導，被告譚旭輝拾起一枚催淚彈擲向警方後逃跑，被警員制伏時其身旁的白色手巾上有3枚催淚彈殼；被告高俊被捕時戴頭盔、防毒面罩及手套，背包有鐳射筆、索帶及伸縮自拍棍等；被告司徒澤朗，逃跑期間撞向警員，被捕時戴防毒面罩，背包有打火機及鎅刀；被告盧梓泓，於逃跑期間倒地被捕，當時攜有對講機、急救包及生理鹽水；被告袁碩，向警方投擲一個冒煙物體，被捕時攜有橡膠彈頭、海綿彈頭、玻璃瓶殘骸及V煞面具等；被告梁光宗，被捕時戴防毒面罩及手套，攜有防火手套及保鮮紙等；被告蔡天龍，被捕時保管或控制一條六角匙。

其餘4名不認罪被告，分別梁家樂、蘇亮燊、李良圖及胡景皓，案件於今日開審。