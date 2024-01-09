「繁花」熱播 王家衛用香港視角展現上海風情

王家衛執導的電視劇「繁花」，拍攝周期長達3年，出生在上海的王家衛5歲時跟隨父母移居香港，一直懷有「上海情結」。（取材自微博）

由知名導演王家衛執導的電視劇「繁花 」正在內地熱播，這部劇集讓曾經風靡一時的上海黃河路成為最熱打卡點。有趣的是，近期東北遊開展得轟轟烈烈，上海遊客正是最近在哈爾濱玩得最嗨的人群之一，而東北旅客也反向出遊，到南方尋覓「繁花」印記，來一場雙向奔赴。

大公報報導，上海電影家協會副主席石川表示，「繁花」融合滬港元素，而兩地在文化基因上有眾多相似之處，此次劇集的火熱是滬港影視合作的又一成功案例，該劇更激發了城市文化的創造力，讓不少落寞的老街、老字號再度鮮活。

據報導，石川表示，王家衛用香港 視角展現了上海的生活和都市風情，「在我看來，上海和香港這兩個城市在文化基因上有很多相似之處。它們都是國際化、商業化的都市，處在東西方交流的前沿，具有較早的開埠歷史和較高的現代化程度。因此，它們有很多共同點，我也期待未來有更多滬港合作的優質影視作品誕生。」

王家衛執導的電視劇「繁花」帶動上海黃河路「聖地巡禮」浪潮，其中，劇中重要場景酒家「至真園」的原型「苔聖園」，成為了黃河路上新的拍照打卡聖地。（中央社）

報導指出，出生在上海的王家衛5歲時跟隨父母移居香港，一直帶著「上海情結」。2020年初，「繁花」籌拍之時恰逢疫情 初起，他在上海看中的影視基地陷入「爛尾危機」。上影集團投資5億元收購了昊浦基地，上影車墩基地（上海影視樂園）又在疫情中全力以赴1：1復刻了劇中黃河路及進賢路。

據報導，「繁花」熱播，劇中海派風情光影流轉，黃河路、進賢路、和平飯店等地標性街區和建築，不但喚醒了老一代上海人的記憶，也讓許多劇迷、書迷嚮往來到上海吹一吹黃浦江的晚風，感受這座城市的風華。攜程數據顯示，截至目前，預訂1月份到上海旅遊的訂單中，東北三省的遊客訂單同比增長123%，占比也較去年有所提升。