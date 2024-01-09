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恢復通關1周年 內地客來港未復常 北上消費火熱

香港新聞組／香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港與內地去年1月8日有條件及限額通關後，至8日通關一周年。在內地訪港旅客逐步上升之際，港人北上消費熱潮亦興起，形成山姆經濟圈。

香港01報導，2023年1月8日起「取消入境後全員核酸檢測和集中隔離」以及「來華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華」，長達三年的抗疫之路終可在2023年前落下帷幕，意味著自香港入境內地再無需集中隔離。

通關一年來，來港旅客累計約3380萬人次，當中78.5%為內地旅客，餘下21.5%為其他旅客；而出境香港人則有7222萬人次，當中絕大部分是往內地，尤其是往深圳占多。

據報導，港人北上潮愈趨盛行，由吃喝玩樂、泵骨，到看醫生、看牙醫，再而配眼鏡、逆向代購食物，甚至反過來上去買大閘蟹、買相機，由悠閒消費逐漸轉變為日常消費，香港融入大灣區。

報導稱，近兩個月還興起到跨國零售巨頭Walmart（沃爾瑪）旗下倉儲式山姆超市深圳分店購物及觀光，一到周末假期，就能在山姆見到不少背著雙肩包、穿著運動鞋的標準「港式」打扮人士，推著手推車掃貨。而由此更在港衍生出山姆經濟圈：跨境車接載服務、代購山姆產品、本地零售店售賣山姆物品、速遞公司運送顧客在山姆所購物品回港、以及本月開始的山姆旅行團，成為新趨勢。

反之，內地旅客也出現新常態，豪客不再，多了內地人來感受地道文化；約半數不過夜，元旦凌晨大批內地人在跨年煙花倒數後趕著北上失敗，正反映新格局的問題。

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