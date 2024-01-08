港移民「回流醫病」激增 議員促防濫用資源

香港天氣轉涼，季節性流感個案增加，學者預估香港已進入流感高峰期，預料未來3月新冠與流感同處高峰 。（中新社）

近來香港 出現移民港人「回流醫病」趨勢，其中患者以早年移民及退休公務員居多，也不乏40、50歲壯年人；部分返港者會先在私院作前期治療後，會再轉介回公營醫院，增加公院壓力，有立法會議員認為應調查程度嚴重性，防杜香港資源遭濫用。

數以百萬計香港居民在海外定居，由於港府不會剝奪其永久性居民身分，移民港人只要持有香港身分證，隨時可返港接受公營醫療。

針對移民回流醫病現象，醫療衞生界議員林哲玄表示，港人若回港居住及使用醫療服務，當然歡迎，但持有外國國民身分、長年定居海外且只交外國稅者，應否有同等看待，值得政府思考，「任何地方均不會允許離開10多、20年的人續享同樣福利。」

另據明報報導，中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨天表示，最新流感病毒實驗室檢測陽性比率及入院率已超過基線水平，本周正式踏入流感高峰期。

許樹昌說，流感高峰期以往一般維持12至14周，但去年兩次高峰期分別只維持6周及9周，較預期短，相信與仍然有多市民戴口罩 、重視手部清潔有關；而這次流感的爆發情况視乎很多因素，若市民繼續在公眾場所戴口罩及注意手部衛生，有更多人接種流感疫苗 ，相信未必一定會有很大型爆發。

至於香港會否同時受新冠及流感夾擊，據報導，許樹昌說，新冠病毒的實驗室監測數據及汙水監測數字正在上升，反映社區內病毒量亦在上升，相信1月至3月會同時出現流感及新冠高峰期。他說，同時感染兩至三種病毒會令身體出現的炎症較厲害，病人情况或會較差，呼籲高危群組出入人多擠迫、空氣流轉差的地方要佩戴口罩，市民前往高危地點，如醫院、院舍等亦應戴口罩。

另外，衛生防護中心早前預料，被世衛列為「需關注變異株」的JN.1，將逐步取代XBB成為香港主流病毒株。許樹昌指出，JN.1雖傳播性高，但病人的嚴重情况未有增加，市民不用擔心。