今年首個周末二手樓成交升7.1% 創44周新高

特區政府本季賣地計畫暫停推售住宅地，樓市對此反應正面，2024年首個周末二手成交延續向好勢頭。中原地產十大屋苑於剛過去周末（1月6至7日）錄15宗成交，按周升7.1%，連續3周錄雙位數成交，更創44周新高。

另一代理行美聯，十大屋苑錄得17宗成交，按周雖無變化，惟同樣保持連續3周雙位數成交，兼為44周最高位。代理預期，在政府宣布暫停賣住宅地等多項利好情況下，農曆新年前二手樓市交投量或現小陽春。

文匯報報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首個周末暫未有一手新盤競爭，而且二手業主願折讓放售，故二手交投走勢理想。再加上政府宣布暫停賣地，釋出救市訊號，刺激買家加快入市步伐，反映市場對政府措施反應良好，料農曆新年前二手樓市交投量會出現小陽春。

港島區，中原在海怡半島及太古城均錄成交個案。中原張光耀表示，不少買家趕於農曆新年前入市，太古城現交投量小陽春，周末錄4宗成交，本月暫錄7宗成交。其中，恒星閣低層F室，面積718方呎，原業主去年8月以1340萬元（港元，下同，約171.5萬美元）放盤，最終1050萬元成交（約134.4萬美元），呎價1萬4624元。

九龍區4個指標屋苑中，中原在美孚新邨錄2宗成交，黃埔花園錄4宗，麗港城及新都城未錄成交。中原馮健平表示，樓市氣氛好轉，加上不少業主趕於農曆新年前沽貨，美孚新邨本周末錄2宗成交，較上周錄3宗少1宗，平均呎價9339元，按周微跌1%。

新界區方面，中原地產副區域營業董事伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊交投平穩，但業主議價空間收窄，導致買賣成拉鋸局面。屋苑本周末錄2宗成交，平均呎價8286元，包括麗湖居4座低層E室，面積446方呎，以355萬元成交（約45.4萬美元），呎價7960元。原業主於2019年6月以520萬元（約66.5萬美元）買入，持貨4年帳面蝕讓165萬元或12.5%。

中原地產副區域營業經理伍錦基稱，節日氣氛陸續消散，整體入市氣氛有好轉，沙田第一城本周末錄26座低層A室以510萬元成交，面積447方呎，呎價1萬1409元。

另一方面，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，儘管二手樓價仍然調整，一手盤續以低價推售搶客，但由於市場正憧憬美國減息及樓市撤辣，加上樓市小陽春有機會在農曆新年重臨，故部分買家亦加快拍板入市，帶動二手交投。

不過，二手市場繼續錄得蝕讓，世紀21奇豐區域經理李仕明表示，新錄大圍柏傲莊2期5A座中層B室成交，面積634方呎，單位叫價1430萬元放盤兩個月，終減價170萬元或12%，以1260萬元沽出，呎價1萬9874元。原業主於2020年11月以1282萬元購入上址，持貨3年多賬面虧蝕22萬元。

一手市場方面，剛過去周末錄約15宗新盤成交，較上周的19宗減少21%。九龍建業旗下將軍澳海茵莊園昨再沽1伙，為2座28樓A6室，面積283方呎，成交價523.4萬元，呎價1萬8494元。