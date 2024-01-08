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港人北上辦年貨 旅團擠爆深圳山姆 中年客居多

香港新聞組／香港8日電
深圳山姆超市，港人搶著北上辦年貨，短途團多為中年客。（取材自臉書）
深圳山姆超市，港人搶著北上辦年貨，短途團多為中年客。（取材自臉書）

深圳大型倉庫式超市山姆（Sam's Club）近期成為港人北上熱點，東瀛遊順勢推出的山姆旅行團火速爆滿，旅行社稱報名人數節節上升；其深圳山姆首團共80人前日出發，在東莞遊玩後昨日轉到山姆。現場所見，山姆店內人頭湧湧，隨處可見港人身影，有長者一行6人結伴掃貨，亦有港人每月兩次駕中港車到場買日用品，昨日順道辦年貨，有人稱「平過鴨寮街至少30%」。

明報報導，來自香港的長者陳先生前日到場購入900多元（港元，下同）商品，昨日再與好友一行6人到場掃貨，他稱前日屬「視察環境」、沒帶購物車，形容場內「好誇張」，「這裡特別多東西買，場地又大，很多東西吃又新奇」，短期內會再來。同行友人則稱花膠糖水平均只售15元（約2美元），香港超市甚至無該些種類貨品，他們提到最近較多北上，每人每日只花200元（約25.6美元）。

報導指出，港人林氏夫婦首次到山姆購物，手推車載滿食品電器，又到新年用品區揀選揮春。林先生稱揮春等賀年用品平過鴨寮街至少30%，質料亦更佳；林太稱自己在美國居住期間也常到當地山姆超市，認為深圳店「更勝美國」，食品更美味。

居於大圍的彭氏夫婦大讚店內貨品種類多價錢平，數月前首次到山姆，現在每兩星期購物一次，每次千多元，「幫鄰居買埋」。他們持跨境車牌，稱來往兩地非常方便，今次原本目標是「補倉」，但到場發現有新年用品，順便購買。

「山姆超市」成港人掃貨熱點，多間香港旅行社紛推行程涵蓋山姆的短途團，並加送超市會籍作招徠，團友可在山姆超市逗留約4小時。東瀛遊稱，深圳山姆團上月28日起接受報名，人數「超乎想像」，本月6至31日的團已全滿，報名人數將達4000，以46至60歲以上客人為主，多為中年人。

中旅社亦推出「東莞+深圳掃貨一日遊」，周一至五團費99元（約12.6美元），周六團費119港元（約15.2美元），另需每人70元（約9美元）服務費；包一餐午餐、兩人一張山姆會籍年卡，行程包括到訪東莞寮步鎮牙香街，之後再到山姆購物，即日來回香港。

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