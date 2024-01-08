國泰承諾春節航班正常 工會促交代人手問題

國泰航空日前取消不少聖誕節假的航班，引發不滿，承諾農曆年航班會正常運作。（中通社）

國泰航空早前取消不少聖誕節 假的航班，令旅客不滿卻又無可奈何，雖然國泰昨已發表聲明致歉，並指已採取措施改善，包括增加候命機師數目，還保證農曆新年出行高峰期間的航班服務將如常運作，不過國泰昨日仍有近20班來往內地及亞洲不同地方的航班取消。

綜合大公、文匯報報導，就航班取消問題，國泰早前指與流感季節，機師因病缺勤較預期多有關，但整體營運保持正常。不過，航空機組人員協會卻認為人手不足才是主因，因目前機師數目只有疫情 前約52%水平，招聘機師的進度根本追不上，加上不少現職機師的飛行時數已貼近法例28天內最多100小時的上限。

國泰航空集團行政總裁林紹波表示，已採取措施確保國泰航空的航班服務在農曆新年旅遊高峰期間運作如常，又檢視航班時間表，增加候命機師數目以提升營運可靠性。國泰亦會於1月及2月每日將整合約12班航班（6對航班），主要集中在每日班次較頻密的航線，乘客須轉乘其他班次或接受退款。

據報導，查看香港機管局資料，截至昨晚7時共有9班抵港國泰航班取消，離港國泰航班則有10班取消。被取消的國泰航班包括來往上海浦東、福州、台北、高雄、新加坡 、吉隆坡、大阪、孟買及迪拜等地。

明報報導，國泰空中服務員工會外務副主席鄭美蘭認為整合或取消航班還有其他原因，但有關安排對員工更表和工資都有影響。工會認為國泰先要確認人手資源是否出問題，薪酬福利仍大幅落後疫前。有議員認為，政府可協助招聘人手。