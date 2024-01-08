母被捕3童淪人球 鄰照顧1天求助警

警方6日深夜在油麻地一球場發現兩名幼童獨自打籃球，遂將他們帶回住所了解情況，發現幼童母親疑欠交罰款被通緝 ，遂作出拘捕。期間被捕人將三名年幼子女託交鄰居暫時照顧，惟至昨晨仍未返回，鄰居有感無力繼續照顧三童，只好報警求助。由於警方需時聯絡社會福利 署及收容機構，結果擾攘數小時後才能到場將3名幼童帶回警署安置。

綜合大公、文匯報報導，3名幼童分別是8歲長兄、7歲妹妹及6歲弟弟，依次就讀小二、小一及幼稚園高班。據悉，他們去年3月跟從父母搬入東安街一個單位，惟父親去年11月因病離世，母親長期依靠綜援養育3子女。

前晚11時許，其中兩兄妹到樓下東安街籃球場打籃球，疑噪音滋擾鄰居，警員到場了解後將他們帶回寓所調查。警員其後發現該名母親（42歲，無業）涉嫌欠交2萬0800港元（約2662.6美元）罰款被列入通緝名單，遂將其拘捕並帶走扣查。

同住東安街劏房的鄰居曾先生表示，警員昨日凌晨零時許臨走前詢問他能否代為照顧，曾先生仗義答允，但警員當時未交代單親母被捕原因，三兄妹均以為與他們打籃球有關，整晚哭泣難眠。

曾先生透露，自己與該家庭關係熟絡，三兄妹經常在其家中玩耍，故不時協助照顧，甚至包辦四母子晚餐。他又指該婦經常「有一餐無一餐」地照顧小孩；而前晚小孩只食過中午飯，至凌晨12時許叫肚餓，曾先生於是為他們煮了魚、蝦等食物，笑言已被清走屋內的「存貨」。

據了解，該家庭一直都有社工跟進，但曾先生用鎖匙打開其大門，只見單位內衣服雜物散落一地，傳出一陣異味，他坦言：「污糟邋遢，見到都打冷震啊，我都唔敢入去。」另外，他亦得悉三兄妹竟長達10天沒有洗澡，故昨日安排他們洗澡。