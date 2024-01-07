光害嚴重 港3種獨有螢火蟲極危 10年減少近9成

米埔屈翅螢2009年在香港濕地公園首次發現，十多年來數量不斷減少，被國際自然保護聯盟評為瀕危物種。(取材自香港昆蟲學會)

香港 至今錄得約30種螢火蟲，占全中國已知螢火蟲品種約三分之一。最近3種香港獨有的螢火蟲首次被國際自然保護聯盟(IUCN)列為極度瀕危，另一被列為瀕危的米埔屈翅螢，在豐樂圍出沒，因附近住宅相繼建成產生光害，數量大減，專家說若不減少建築物燈光向外散射，光度已到臨界點，嚴重干擾米埔屈翅螢發光，間接影響求偶和交配，可能令米埔屈翅螢滅絕。

明報報導，IUCN最近公布香港4種螢火蟲屬於極危或瀕危，極危代表該物種野生種群面臨滅絕風險非常高，包括過去10年減少近九成的寒冬凹眼螢、鄭凱甄怪眼螢及瘤胸熠螢，餘下的米埔屈翅螢被列瀕危，代表很可能會絕滅。

香港昆蟲學會副會長饒戈表示，香港光害嚴重，上述四種螢火蟲近年數量持續下跌，估計與光汙染及生境破壞有關，當中米埔屈翅螢雖列瀕危，但情况非常嚴峻，若不及早採取補救措施，很可能步向滅絕之路。

報導指出，螢火蟲活動範圍狹窄，若遇上光害，即使只是一支街燈，亦可能會種群滅絕。饒戈稱，列為極度瀕危的鄭凱甄怪眼螢，是香港特有品種，只在大嶼山法門古道一段約1.8公里的路段有紀錄，而該種螢火蟲過去10年下降68.2%，估計受到棲息地數米以外的街燈燈光影響。

另外兩種極危螢火蟲，寒冬凹眼螢只在香港5個地點有紀錄，包括大帽山及荃錦坳等，其中兩個地點已消失，種群數量過去10年下降88.5%，主要威脅來自城市擴張產生的光汙染；另一種瘤胸熠螢亦是香港特有，只於梧桐寨河谷出沒，飛行時會發出脈衝式閃光，主要威脅來自人為活動，包括興建村屋、豎立街燈及清除植物等引致生境破壞等。

至於2009年在香港濕地公園首次發現米埔屈翅螢，原本分布於米埔及內后海灣數個地點，現在只剩豐樂圍有該種螢火蟲出沒，饒戈估計與附近一私人屋苑於2020年入伙有關，該屋苑與螢火蟲棲息地最近只有約200米。

發展局回覆，政府規畫工程項目時會評估項目對附近雀鳥、螢火蟲等生態環境影響，如屬《環境影響評估條例》指定工程項目，須做環境影響評估。政府現正就北部都會區流浮山一帶做土地用途檢討。