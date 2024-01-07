玩轉沙頭角 李家超喊帶旺經濟、增加居民幸福感

深港東北角邊境沙頭角第二期開放，特首李家超6日親自到訪，認為可帶旺經濟，增加居民幸福感。(中通社)

沙頭角列為禁區70年，前年6月首階段開放，引起不少對神祕沙頭角感興趣的旅客報團遊，自開放以來，吸引逾860個旅行團、近3.4萬名旅客到訪；本月1日進一步開放，特首李家超昨日親自到訪，與商戶和村民親切互動，表示第二期計畫吸引不少遊客，認為可帶旺當區經濟，增加居民幸福感，呼籲大家一起「玩轉沙頭角」。

文匯報報導，李家超昨日主持沙頭角第二期開放計畫啟動禮，表示，沙頭角位處「北部都會區」的東面，與周邊的紅花嶺、印洲塘等會成為「藍綠康樂旅遊生態圈」；沙頭角與深圳市鹽田區接壤，為港深兩地文旅合作提供機遇。

據報導，今次開放計畫將引入一條新的「外島遊」循環航線，利用沙頭角鄰近地質公園的優勢，方便遊客遊覽沙頭角附近的外島，推動自然文化生態旅遊。此外，政府還將聯同沙頭角區鄉事委員會特別搜羅沙頭角的特色之「最」，打造出沙頭角「十大景點」、「十大美食」和「十大文化體驗」。

最新增設的中英街花園，設有瞭望台讓大家眺望充滿歷史特色的中英街，公園還放置了一比一大小的復古火車頭、模仿舊日沙頭角火車站的裝置，亦設有展示國家級非遺項目「沙頭角魚燈舞」場景的魚燈廣場、沙頭角鏡中鏡等多個新打卡點。

市民亦可以在沙頭角看到香港 僅存的最大型的廣州式騎樓群、保留昔日外觀的舊沙頭角消防局等特色景點，從中感受沙頭角的獨特魅力和文化。

李家超相信，以前充滿神祕感的沙頭角，將會為大家帶來很多新鮮感。

保安局稱第二期計畫首5日逾2200人到訪，然而有食肆負責人稱生意額未見大增，另有紀念品店負責人認為，旅行團對景點認識不足，未惠及生意，建議延長旅客逗留時間，並加強宣傳帶動區內經濟。