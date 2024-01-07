2萬獎勵金2月起發放 港新生兒估下年度增2成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 鼓勵生育，向每名新生兒父母派發2萬元(港幣，下同，約2569美元)獎勵金，可望於下月下旬開始發放，政府估算下年度新生嬰兒將會增加兩成。

香港01報導，港府 為鼓勵生育，推出新生嬰兒獎勵金，向每名於2023年10月25日起在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒發放一筆過2萬元現金獎勵，為期3年。勞工 及福利局特別向立法會財委會提交文件，希望批准開立一筆為數22億8600萬元的新承擔額。

香港出生率持續處於低水平，在2022年下跌到0.9的低點。同時，預計香港65歲及以上的長者佔全港人口的比例，將在未來10年內，由兩成上升至近三分之一。

特首李家超施政報告提出，向去年10月25日至2026年10月24日，在香港出生的新生嬰兒發放2萬元的現金獎勵，由2024-25年度開始，勞工及福利局估算，2024-25年度會有3萬9000名新生兒，相較2022年的3萬2500新生兒上升20%。

報導指出，按每名合資格嬰兒可獲發一筆2萬元的現金獎勵，以及新生嬰兒獎勵金計畫為期3年計算，當局需開立為數22億8,600萬元的非經常開支新承擔額，如獲財務委員會批准，預計可在下月下旬開始發放獎勵金。

港府表示，為讓更多市民可受惠於計畫，符合領取的資格只有兩項：一是嬰兒必須在2023年10月25日(即《施政報告》2023公布計畫當天)至2026年10月24日期間在香港出生；二是在遞交申請時，父母其中一方必須是香港永久性居民。