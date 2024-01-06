赴深圳消費 港人滿意率97%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

﻿由深圳市零售商 業行業協會與深圳市萬人市場調查股份有限公司合作開展的「深港兩地消費滿意度調查」報告5日發布，港人消費者對深圳消費的整體滿意度較高，滿意率高達97.14%，在商家服務、交通出行、場所軟性環境、便民服務和場所硬件環境等七大項目中，「商家服務」滿意率最高，達到92.38%。

大公報報導，從調查結果來看，有95.24%的港人多次來深圳消費，通常是與家人或朋友一同前來深圳，每周一次以上的高頻客群占27.62%，每月一次以上的客群占比達73.33%；多選擇當天往返。港人來深更偏愛的消費場所多為購物中心和大型超市，占比分別為78.10%和60.00%。同時，港人在深消費的業態中，餐飲消費的占比達九成以上，其次是購物與休閒娛樂類的消費。

據報導，整體來看，物美價廉和豐富的產品種類、消費便利是吸引大量香港 消費者來深圳消費的主要原因。具體來看，來深消費的港人認為前來深圳出入境及市內交通非常便捷，深圳能夠提供豐富的產品與服務並且物美價廉，消費者的提及比率均在40%以上。同時，深圳市政府從消費供給、通關配套、宣傳推廣等一攬子整體促進計畫，進一步提振深港消費活力。

港人張先生表示，相較於香港，深圳盒馬鮮生的價格「實在低」。店內有廚師烹飪，現點的肉類海鮮當場烹飪，「明廚明衛，看得到衛生狀況。而且加工費便宜。」張先生說，內地超市新零售帶來嶄新消費體驗，很有吸引力。

另外，香港01報導，繼深圳「山姆超市」成為旅行團的熱爆行程景點後，山姆勁敵、即將於12日開幕的大型倉儲式超市Costco 開市客深圳分店，亦被香港旅行社看準商機，尚未開幕已率先推出「Costco兩日一夜旅行團」，標榜重本送贈Costco的一年會籍，全球通用，引起不少港人關注及查詢，開幕翌日已有團成行。

其實自「山姆超市」熱潮興起後，陸續有專攻內地團的旅行社，主打「山姆超市」開辦旅行團，除了包膳食及旅遊巴直達外，並送上超市一年會籍。近日更有大型旅行社加入戰場分一杯羹，其中「東瀛遊」於上月28日便在社交平台公布推出兩日或三日的「山姆旅行團」，並因為反應非常熱烈，目前持續加團，行程景點更已不止於深圳地區，擴展至惠州的「山姆超市」。

至於山姆勁敵、同樣來自美國的大型倉儲式超市Costco開市客，即將於12日在深圳開業首間分店，近日已成為喜愛北上的港人熱話，很多香港的「山姆代購商」及「山姆門市」都準備Costco開幕帶來另一波龐大商機，已率先推出代購團。