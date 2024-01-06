赴深圳消費 港人滿意率97%
由深圳市零售商業行業協會與深圳市萬人市場調查股份有限公司合作開展的「深港兩地消費滿意度調查」報告5日發布，港人消費者對深圳消費的整體滿意度較高，滿意率高達97.14%，在商家服務、交通出行、場所軟性環境、便民服務和場所硬件環境等七大項目中，「商家服務」滿意率最高，達到92.38%。
大公報報導，從調查結果來看，有95.24%的港人多次來深圳消費，通常是與家人或朋友一同前來深圳，每周一次以上的高頻客群占27.62%，每月一次以上的客群占比達73.33%；多選擇當天往返。港人來深更偏愛的消費場所多為購物中心和大型超市，占比分別為78.10%和60.00%。同時，港人在深消費的業態中，餐飲消費的占比達九成以上，其次是購物與休閒娛樂類的消費。
據報導，整體來看，物美價廉和豐富的產品種類、消費便利是吸引大量香港消費者來深圳消費的主要原因。具體來看，來深消費的港人認為前來深圳出入境及市內交通非常便捷，深圳能夠提供豐富的產品與服務並且物美價廉，消費者的提及比率均在40%以上。同時，深圳市政府從消費供給、通關配套、宣傳推廣等一攬子整體促進計畫，進一步提振深港消費活力。
港人張先生表示，相較於香港，深圳盒馬鮮生的價格「實在低」。店內有廚師烹飪，現點的肉類海鮮當場烹飪，「明廚明衛，看得到衛生狀況。而且加工費便宜。」張先生說，內地超市新零售帶來嶄新消費體驗，很有吸引力。
另外，香港01報導，繼深圳「山姆超市」成為旅行團的熱爆行程景點後，山姆勁敵、即將於12日開幕的大型倉儲式超市Costco開市客深圳分店，亦被香港旅行社看準商機，尚未開幕已率先推出「Costco兩日一夜旅行團」，標榜重本送贈Costco的一年會籍，全球通用，引起不少港人關注及查詢，開幕翌日已有團成行。
其實自「山姆超市」熱潮興起後，陸續有專攻內地團的旅行社，主打「山姆超市」開辦旅行團，除了包膳食及旅遊巴直達外，並送上超市一年會籍。近日更有大型旅行社加入戰場分一杯羹，其中「東瀛遊」於上月28日便在社交平台公布推出兩日或三日的「山姆旅行團」，並因為反應非常熱烈，目前持續加團，行程景點更已不止於深圳地區，擴展至惠州的「山姆超市」。
至於山姆勁敵、同樣來自美國的大型倉儲式超市Costco開市客，即將於12日在深圳開業首間分店，近日已成為喜愛北上的港人熱話，很多香港的「山姆代購商」及「山姆門市」都準備Costco開幕帶來另一波龐大商機，已率先推出代購團。
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