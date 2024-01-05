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「市場胃口不好」 港府今季停賣住宅地

香港新聞組／香港5日電
港府發展局局長甯漢豪4日表示，新一季度賣地計畫將出售一幅位於元朗創新園附近的工業用地，但不會另行推售住宅及商業用地。（中新社）
港府發展局局長甯漢豪4日表示，新一季度賣地計畫將出售一幅位於元朗創新園附近的工業用地，但不會另行推售住宅及商業用地。（中新社）

港府新一季賣地計畫只推出一幅元朗工業用地，發展局局長甯漢豪說，因為市場對投房屋或商業用地胃口不好，新一季不主動賣住宅地，同時也沒有商業地推出。

綜合港媒報導，甯漢豪表示，本季內私人發展及重建涉及8個項目，提供1630伙，也有房協承接荃灣油柑頭住宅用地，涉及約1940伙，合共約3570伙，加上近期投地氣氛較淡靜，因此政府不會推出住宅用地。

甯漢豪解釋，不能期待政府每個季度都主動推出住宅地，當局需視乎市場情況，每季總結年度情況才提出賣地計畫，今季暫時沒有私人房屋用地，並不反映政府對市場無信心，不希望外界有不同解讀，形容近期情況顯示發展商對房屋及商業用地「胃口不好」。

她表示，現時商業樓面空置率處於高位，甲級寫字樓空置率達13%，政府不能單只看當前情況，亦不是簡單方程式可計算，商業樓面供應需要時間發展，若等到經濟起飛，到時就可能不夠樓面使用，但現時商業地的投標意欲不高，當局需要作出盤算，若推地是為多年之後的發展，需要參考不同因素。

另據文匯報報導，位於元朗流浮山深灣路的過渡性房屋項目「流浮·東寓」昨日正式開工動土，預計今年底至明年初完工，可提供1233個單位。

營運機構東華三院表示，為了提升住戶的生活素質和自我價值，「流浮·東寓」除了無障礙單位，幾乎戶戶有露台，公共設施還包括升降機、有機農莊、讀書角等休閒設施。香港特區政府房屋局表示，若營運機構有需要，該項目可以增加配額供輪候傳統公屋少於3年的住戶申請入住。

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