臨陣告吹？ 香港DSE設內地試場懸而未決

香港示意圖。(圖：shutterstock)

去年9月兩間內地學校獲批成為香港 中學文憑試（DSE）「與考學校」，但距今年開考約兩個月，能否設內地試場仍不明。香港考評局昨宣布，將物色適合香港試場，安排兩校共110名中六合資格正讀生赴考。「與考學校」的廣州暨大港澳子弟學校總校長譚日旭昨稱，相關安排懸而未決，校方預料學生須赴港應考，如學生有需要，將支援在港住宿。

明報報導，考評局昨稱，DSE從未在香港以外進行，就內地城市設DSE試場的建議，仍待兩地相關部門和機構進一步研究和探討，考評局會繼續跟進和磋商。

據報導，局方又稱，設內地試場涉周詳籌畫和多方配合，包括試卷運送、保安事宜、考務人員培訓、人手安排、資源調配、即場支援等。考評局預計下月初派發准考證，內地「與考學校」考生均須按准考證的獲派試場應考各科。

報導稱，考評局2022年6月首公布修訂考試規則，接受內地學校2024年起成為「與考學校」，保送合資格正讀生以學校考生身分報考DSE，迄今約一年半仍未設內地試場。而去年9月，廣州暨大港澳子弟學校及深圳香港培僑書院龍華信義學校獲考評局接納，今年起成為DSE「與考學校」。

報導引述譚日旭昨天表示，設DSE內地試場的安排一直懸而未決，校方等待時已心裡有數，先前已做「最壞打算」預計學生須赴港應試，部分家長則仍對內地設DSE試場抱期望。

報導說，被問現時設DSE內地試場的最大困難為何，譚日旭稱不知悉，宜向香港相關部門查詢，但強調並非香港單方面做決定，內地教育部 門亦有份協商，「這（DSE內地試場）新增事物，的確要時間（安排），他們也有很多考慮，我們都明白，但今年不行，不等於明年不行」。他稱，未知考評局安排學生到香港哪區的試場應考，不少學生有親戚居港，料可解決住宿問題，如學生有困難，學校亦會統籌及支援他們。

報導，考評局規則訂明，內地學校考生必須與香港考生一起參加英文口試，如修讀體育或音樂科，兩科實習試亦須在港進行。今年DSE首科核心科英文口試將在3月12日起開考；首個核心科筆試則是中文閱讀及寫作，4月11日開考。