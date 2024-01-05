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深圳山姆超市掃貨團 2天3000港人報名

香港新聞組／香港5日電
山姆積極在內地展站，圖為山姆的深圳會員店。（取材自臉書）
山姆積極在內地展站，圖為山姆的深圳會員店。（取材自臉書）

去深圳倉庫式超市店山姆（Sam's Club）「掃貨」，成香港市民周末或假期間北上消費新熱點，最近又有新一家大型倉儲會員超市入駐──全球第三大零售型、會員制倉儲式連鎖超市Costco（開市客、好市多）12日將在深圳開業，更與WeChat Pay HK合作推優惠搶客。

綜合港媒報導，山姆店是美國零售商沃爾瑪（Walmart）旗下的倉儲式超市，位於深圳的山姆店所售生活用品價格一般低於香港一半以上，吸引大量港人跨境購物。

香港旅行社東瀛遊最近推出東莞、深圳兩天遊，包括到深圳山姆店消費，贈送山姆店會員卡；上周推出山姆店團僅兩天已有超過3000人報名參加，本月每天有兩團出發共超過50團。

報導引述東瀛遊執行董事禤國全說，由於反應熱烈，他們正加推前往惠州山姆店的兩天掃貨團。

禤國全說，去年初香港恢復正常通關後，港人到內地旅遊的數量增加了3倍，原因是港元兌人民幣較強，且北上交通便捷，令港人赴內地消費意願增加。他說，「山姆團」團費很具吸引力，加上臨近歲末，港人準備買禮物、辦年貨，一推出就大受歡迎。他說，近期北上消費的港人中，年輕人明顯多於老人。

至於Costco深圳會員店將於12日登陸深圳龍華區，現推出入會限時優惠，會費即減人民幣100元（約14美元），開通自動續費可享翌年會費立減60元。

香港 Costco 好市多

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