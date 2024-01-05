我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

香港私醫診所：上呼吸道病人較上周倍增

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港私家診所治理的流感病人近日上升，私家醫生楊超發昨日表示，最近一周流感和新冠病人明顯增加，其診所接收的上呼吸道病人較對上一周上升一倍，當中流感和新冠患者各佔約一半，均為輕症，但到私家診所接種疫苗的病人不多。

文匯報報導，市民對接種疫苗並不熱心，幸好學校積極預約各診所集體為學生接種疫苗，他指附近學校逾98%學生均已打齊流感疫苗。至於肺炎支原體未見在社區爆發，他的診所個多月前接診過一例，是一名7歲兒童，現已痊癒。

楊超發說，他治理的呼吸道感染病人都已曾接種新冠疫苗，但大部分距離接種超過半年，患者對於接種新冠加強劑並不熱心，只有少數市民到診所預約接種新冠和流感疫苗，主要是長者或預備外出旅遊者。成年人接種流感疫苗的不多；而兒童流感疫苗方面，由於學校提供集體接種計畫，普及率大為增加。

他表示「以前來看病的兒童中，曾接種流感疫苗的約3%至4%，現在基本都打過流感針。」他呼籲市民，尤其是長者和兒童，要提防即將來臨的流感和新冠雙高峰，做好個人防護、注意保暖，若外遊盡量避免去寒冷地點。

尚至醫療集團副主席及首席醫務總監陸志聰呼籲，長者和幼童高危群組應盡快打齊新冠和流感疫苗。

流感疫苗 香港 支原體

上一則

臨陣告吹？ 香港DSE設內地試場懸而未決

下一則

「市場胃口不好」 港府今季停賣住宅地

延伸閱讀

范冰冰又戀愛了？爆和富商新歡在香港跨年

范冰冰又戀愛了？爆和富商新歡在香港跨年
流感、新冠、RSV感染人數飆 紐約市醫院恢復口罩令

流感、新冠、RSV感染人數飆 紐約市醫院恢復口罩令
香港維港海底發現35種珊瑚物種 擁5個重要底棲生境

香港維港海底發現35種珊瑚物種 擁5個重要底棲生境
香港3.7%中學生想自殺 1.6%試圖輕生

香港3.7%中學生想自殺 1.6%試圖輕生

熱門新聞

三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個