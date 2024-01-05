香港私醫診所：上呼吸道病人較上周倍增

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 私家診所治理的流感病人近日上升，私家醫生楊超發昨日表示，最近一周流感和新冠病人明顯增加，其診所接收的上呼吸道病人較對上一周上升一倍，當中流感和新冠患者各佔約一半，均為輕症，但到私家診所接種疫苗的病人不多。

文匯報報導，市民對接種疫苗並不熱心，幸好學校積極預約各診所集體為學生接種疫苗，他指附近學校逾98%學生均已打齊流感疫苗 。至於肺炎支原體 未見在社區爆發，他的診所個多月前接診過一例，是一名7歲兒童，現已痊癒。

楊超發說，他治理的呼吸道感染病人都已曾接種新冠疫苗，但大部分距離接種超過半年，患者對於接種新冠加強劑並不熱心，只有少數市民到診所預約接種新冠和流感疫苗，主要是長者或預備外出旅遊者。成年人接種流感疫苗的不多；而兒童流感疫苗方面，由於學校提供集體接種計畫，普及率大為增加。

他表示「以前來看病的兒童中，曾接種流感疫苗的約3%至4%，現在基本都打過流感針。」他呼籲市民，尤其是長者和兒童，要提防即將來臨的流感和新冠雙高峰，做好個人防護、注意保暖，若外遊盡量避免去寒冷地點。

尚至醫療集團副主席及首席醫務總監陸志聰呼籲，長者和幼童高危群組應盡快打齊新冠和流感疫苗。