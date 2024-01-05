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流感+新冠殺到 內科病床使用率116% 港促打針、戴口罩

香港新聞組／香港5日電
香港天氣轉涼，季節性流感個案增加，衛生署衛生防護中心4日預料下周將進入流感高峰期，呼籲高風險人士及市民盡早接種相關疫苗。（中新社資料照片）
香港天氣轉涼，季節性流感個案增加，衛生署衛生防護中心4日預料下周將進入流感高峰期，呼籲高風險人士及市民盡早接種相關疫苗。（中新社資料照片）

天氣時寒時暖，近期流感、新冠等多種病毒漸活躍。香港過去一周，入住深切治療部的嚴重流感個案多達23宗，比對上一周增加13宗。港府衛生署衛生防護中心指出，香港最快下周會進入流感高峰期，長假後，公立醫院入院率已較基線水準為高，截至3日，內科病床和兒科病床使用率分別為116%和92%。

文匯報報導，多項數據顯示，多種病毒株的活躍度有上升趨勢，中心亦觀測到變異新冠病毒株JN.1於本地個案比率正逐步上升，超過六成病人樣本驗出JN.1，料將逐步取代XBB成為香港主流病毒株。防護中心呼籲市民盡快接種流感疫苗及新冠疫苗「加強劑」，前往人多擠迫、通風較差地方或高風險地點，例如乘車應戴口罩

另據明報報導，問及流感高峰期維持多久，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱難以預測，形容高峰期長短和嚴重程度受外遊及取消口罩令等因素影響，呼籲市民盡快接種疫苗。

報導稱，新冠病毒方面，近兩周有26%汙水樣本及60%病人樣本驗出JN.1，料JN.1占比逐步增加，有可能取代XBB成為香港主流變異株。張竹君說，JN.1有較強增長優勢，在全球占感染個案比率已上升至27%，惟至今未有報告顯示JN.1會較其他變異株嚴重及帶來額外公共衛生風險，相信XBB疫苗對JN.1具有交叉保護力。

報導說，防護中心提醒，雖然新冠死亡及重症數字維持平穩，但近期有兩宗兒童感染新冠後患重症個案，4歲男童及20個月大男嬰分別確診肺炎及嘶吼症，情況一度嚴重，診治後已轉為穩定。

報導指出，新入院兒童呼吸道病原體陽性檢測率中，鼻病毒或腸病毒、腺病毒分別跌至約兩成；副流感跌至約一成；肺炎支原體微降至2.6%；人類偏肺病毒則微升至6.3%。

報導稱，醫管局總行政經理李立業表示，去年底急症室首次求診人數及內科入院人次均上升；截至3日，內科病床和兒科病床使用率分別為116%和92%。他說因應病人增加，公院已加開病床，增加醫護人手及測試服務容量。

流感疫苗 香港 口罩

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