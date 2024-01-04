辦大型活動 港研鐵路口岸延長開放時間

香港元旦跨年倒數及煙花音樂匯演後，大批內地旅客凌晨被迫滯留車站候車。港府運輸及物流局局長林世雄3日表示，延長鐵路服務時間是重要方向之一。圖為高鐵西九龍站。（中通社）

香港 跨年夜至元旦凌晨因過境交通癱瘓，大批內地旅客因等候跨境直巴被迫滯留香港一夜；港府 前日稱將就大型活動推三大應對措施，包括與內地商討延長鐵路口岸開放時間及增加24小時通關口岸。運輸及物流局長林世雄昨在港台節目稱，鐵路分流作用較巴士大很多倍，延長鐵路口岸開放時間為重點方向。

明報報導，林世雄說，元旦凌晨零時至6時皇崗口岸有多達約1400輛跨境小型車是始料不及。他稱，直通巴每輛可載約50人，東鐵線9卡車可載上千人，疏導更有效，港府會重點探討延長鐵路口岸通關時間，又說港鐵除夕已通宵行駛，只是羅湖及落馬洲未開放，相信日後港鐵可配合。至於跨境巴業界建議延長開放巴士停泊位較多的深圳灣口岸，以及在大型活動場地附近增設臨時上落客點、口岸設直通巴專用車道等，林說會考慮。

據報導，旅遊促進會總幹事崔定邦指出，現時兩地交通方便，內地人南下或港人北上均可能即日來回，社會應重新認識港深兩地往來的新模式及交通流量，「完全不同意」香港未能吸引內地客過夜。崔又形容事件只是小風波，相信不會影響日後訪港客量，又認為深圳客反響大，反證他們仍對香港有期望。

報導引述中港澳直通巴士聯會秘書長李少鳴表示，只要港府提早兩三天通知，業界便可加人手加車，又說深圳市中心有西遷情况，延長較近西部的深圳灣口岸時間較理想，期望新措施農曆新年前可落實。

此外，對此事件，前香港行政長官、中國全國政協副主席梁振英2日在社群媒體 發文，認為港深之間聯通出現問題。

他說，港深之間龐大城際人流量舉世無雙，建議加大購票系統的承載量或增加24小時通關。至於農曆新年長假期即將來臨，若不及時簡化過關手續、增加跨境公共交通運輸和延長通關時間等，「是會出事的」。