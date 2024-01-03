我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

香港今年IPO上看千億元 拚返全球前3

香港新聞組╱香港3日電
外界預計香港今年全年首次公開發行IPO，總集資額可望回升至1000億港元以上，重返全球前三名的水平；圖為香港交易廣場上的銅牛。(中新社)
外界預計香港今年全年首次公開發行IPO，總集資額可望回升至1000億港元以上，重返全球前三名的水平；圖為香港交易廣場上的銅牛。(中新社)

雖然去年香港新股發行（IPO）市場走弱，資金籌集水平大幅減少，但普華永道(羅兵咸永道)會計師事務所認為，受惠不利因素逆轉、高息環境逐漸回落、內地企業融資需求旺盛，歐美及中東資金將回流香港，看好2024年全年集資額回升至1000億元(港幣，下同，約128.4億美元)以上，躋身全球前三名水平。

大公報報導，2023年香港共錄得73宗新股發行，按年跌19%，當中包括未有集資的3宗GEM轉主板、2宗主板介紹形式上市。若以行業分類，新上市公司以零售、消費品及服務為主（占比29%），隨後是工業及材料（占比22%），以及醫療和醫藥（占比16.5%）與資訊技術及電訊服務（占比16.5%）；

報導指出，香港全年集資金額為463億元，按年下滑56%，有13間公司集資額超過10億元。展望2024年全年，普華永道預計，香港將有80間公司上市，集資額將超過1000億元。

被問到如何得出1000億元的預測，普華永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦解釋，今年預計有3宗集資額超過100億元的超大型IPO，平均集資150億元，主要為零售消費、服務業及物流公司，最快將於第二季有首隻超大型新股上市。

此外，還有3至5間平均集資額超過10億元的特專科技公司，以及5間GEM上市公司，餘下約68宗新股以平均集資額7億元計算，黃煒邦因此得出1000億元集資額的預測。

黃煒邦指出，在預測時同樣考慮到正面及負面因素，從所接觸客戶中發現，目前仍有許多公司需要資金推動發展，但出於市場環境及估值偏低考慮，很多公司選擇暫緩IPO計畫。

香港在去年3月新增18C上市規則，推出特專科技公司上市機制。黃煒邦指出，目前有不少特專科技公司具有潛力，其中以半導體及人工智能等領域最受矚目，隨著利率方向改變，中概股及科技公司預料會在估值回暖後來港上市，將有利市場回穩及提振信心，對於今年的市場展望感到樂觀。

香港 人工智能 融資

上一則

開年鍘首虎 前地質局長嚴重違紀落馬

下一則

回村創業年入30萬 湖南1新郎插秧機接親：比奔馳、寶馬拉風

延伸閱讀

馬雲放棄螞蟻集團控制權 申報不再持有6公司

馬雲放棄螞蟻集團控制權 申報不再持有6公司
赴港跨年北返塞爆 內地客怨「為12分鐘煙花露宿6小時」

赴港跨年北返塞爆 內地客怨「為12分鐘煙花露宿6小時」
A股2023年IPO金額 大減39%

A股2023年IPO金額 大減39%
年砸78億… 內地電動車搶赴香港設灘頭堡 創造上千職缺

年砸78億… 內地電動車搶赴香港設灘頭堡 創造上千職缺

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
定價35元的羊肉麵。（取材自中新周刊）

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

2023-12-30 06:30
中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法。（截取自X影片）

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

2023-12-30 11:10
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
中國知名財經媒體人羅琦因突發重症肺炎去世，年僅36歲。（取材自微博）

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」

2023-12-25 20:47

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案