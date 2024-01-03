香港今年IPO上看千億元 拚返全球前3

外界預計香港今年全年首次公開發行IPO，總集資額可望回升至1000億港元以上，重返全球前三名的水平；圖為香港交易廣場上的銅牛。(中新社)

雖然去年香港 新股發行（IPO）市場走弱，資金籌集水平大幅減少，但普華永道(羅兵咸永道)會計師事務所認為，受惠不利因素逆轉、高息環境逐漸回落、內地企業融資 需求旺盛，歐美及中東資金將回流香港，看好2024年全年集資額回升至1000億元(港幣，下同，約128.4億美元)以上，躋身全球前三名水平。

大公報報導，2023年香港共錄得73宗新股發行，按年跌19%，當中包括未有集資的3宗GEM轉主板、2宗主板介紹形式上市。若以行業分類，新上市公司以零售、消費品及服務為主（占比29%），隨後是工業及材料（占比22%），以及醫療和醫藥（占比16.5%）與資訊技術及電訊服務（占比16.5%）；

報導指出，香港全年集資金額為463億元，按年下滑56%，有13間公司集資額超過10億元。展望2024年全年，普華永道預計，香港將有80間公司上市，集資額將超過1000億元。

被問到如何得出1000億元的預測，普華永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦解釋，今年預計有3宗集資額超過100億元的超大型IPO，平均集資150億元，主要為零售消費、服務業及物流公司，最快將於第二季有首隻超大型新股上市。

此外，還有3至5間平均集資額超過10億元的特專科技公司，以及5間GEM上市公司，餘下約68宗新股以平均集資額7億元計算，黃煒邦因此得出1000億元集資額的預測。

黃煒邦指出，在預測時同樣考慮到正面及負面因素，從所接觸客戶中發現，目前仍有許多公司需要資金推動發展，但出於市場環境及估值偏低考慮，很多公司選擇暫緩IPO計畫。

香港在去年3月新增18C上市規則，推出特專科技公司上市機制。黃煒邦指出，目前有不少特專科技公司具有潛力，其中以半導體及人工智能 等領域最受矚目，隨著利率方向改變，中概股及科技公司預料會在估值回暖後來港上市，將有利市場回穩及提振信心，對於今年的市場展望感到樂觀。