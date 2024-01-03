港九新界門牌破損消失 發生意外欲救無「門」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 規定須在建築物標示門牌號數，任何人無合理原因、不遵從差餉物業估價署對門牌所發出的相關標示命令，即屬違法，一經定罪可罰款2000港元(約257美元)及監禁6個月。官方說，正確展示門牌號數除了方便大眾人士及商業活動，亦方便郵差及救護員等公職人員更有效尋找地方，為市民提供所需服務。

大公報報導，港九新界多地發現不少商鋪及大廈都有門牌缺失或損毀標示不清現象，不但違法，亦增加市民或公職人員尋找正確地址的難度，對有需要提供正確地址求助的人士，帶來不便甚至延誤救援。

報導稱，街道和大廈出現門牌缺失的情況在香港俯拾皆是。在長沙灣青山道265號及277號兩幢唐樓大門的入口上方或兩旁，完全不見有任何符合法例的門牌號碼；在荃灣老圍村，最少有兩間村屋門口沒有門牌號數；在灣仔駱克道250、300及408號的三幢大廈的入口，同樣未在大門展示街道的門牌號碼，當中駱克道230-232號榮安大廈門口的門牌號碼則大部分字體損毀，無法看清號數。

以上的樓宇或村屋，一旦單位內有人報警求助，可能將影響相關人員的尋找救援時間。