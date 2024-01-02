香港470區議員就任 特首促做好下情上報

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府 昨在政府總部會議廳舉行第七屆區議會區議員宣誓就任儀式，全體470位區議員宣誓就任。

大公、文匯報報導，特首李家超出席儀式，祝賀區議員宣誓就任，並向區議員提出四點要求，包括必須擁護基本法，效忠中華人 民共和國香港 特別行政區；必須做好「上情下達、下情上報」，發揮好政府和居民之間的橋梁紐帶作用；必須將「愛國者治港」原則落實到地區治理層面，肩負維護國家安全的重責；以及必須以市民為中心，為社區生活帶來實質改善。

全體470位區議員按《宣誓及聲明條例》，宣誓擁護基本法，效忠香港特別行政區，由民政及青年事務局局長麥美娟作為監誓人。根據基本法第104條的解釋所訂下的原則及相關的法律規定，監誓人確定全體470位區議員的宣誓為有效宣誓。

李家超在宣誓就任儀式致辭時表示，大家都是完善地區治理體系後的區議員，是愛國愛港、熱心為社區服務、來自不同背景的有能之士，肩負着提升地區治理的重任，任重道遠。「你們應為地區治理做實事，配合和落實政府政策，同時反映地區意見，出謀獻策，推動社會向前發展，以實際表現和成績讓市民切實受惠。」

他期望區議員為市民帶來配合政府做實事的新氣象，把服務居民、造福社會作為基層治理的出發點和落腳點，帶給居民一個精誠實行的區議會，配合政府把政策落實到地區，鞏固地區治理，帶來更美好的社區，更美好的香港。

另外，麥美娟於儀式後見記者時表示，隨着新一屆區議會的上任，香港特區已經完成將「愛國者治港」原則落實到特區治理架構的最後一公里，完成了「最後一塊拼圖」。

麥美娟在宣誓儀式後提到，已與房屋局局長何永賢溝通過，希望能盡快安排有需要的區議員在房屋署轄下的屋邨開設議員辦事處。她指出，各區議員都是熱心社區服務人士，他們將會走在最前線服務市民，全力推動地區治理工作，相信必定能夠展現新景象，更好協助港府掌握民情和地區脈搏，政策和措施能夠準確反映市民和地區需要。